رئیس‌جمهور با بیان اینکه المپیاد دانشجویی نمادی از وفاق ملی است، گفت: میدان ورزش و رقابت سالم در دانشگاه، زمینه‌ای برای تقویت روحیه تلاش، پویایی و مسولیت‌پذیری جوانان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام خود به المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان تصریح کرد: میدان ورزش و رقابت سالم در دانشگاه، آئینه‌ای از نشاط و شوق زندگی و بستری برای تقویت روحیه تلاش، پویایی و مسولیت‌پذیری جوانان است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

جوانان، سرمایه بزرگ ایران اسلامی برای ساختن فردای روشن و درخشان برای این سرزمین‌اند و با دانش، توانمندی، نشاط و روحیه خلاق خود، پشتوانه اصلی پیشرفت، تعالی و سربلندی کشور هستند و وظیفه ماست که زمینه شکوفایی این سرمایه‌های ارزشمند ملی را فراهم کنیم و فرصت‌های لازم را برای رشد و بالندگی آنان فراهم آوریم.

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، با حضور هزاران دانشجوی جوان از سراسر ایران، جلوه‌ای از این سرمایه ارزشمند ملی و نمادی از ظرفیت‌های پویای نسل جوان کشور است؛ رویدادی که در آن علم و ورزش، رقابت و رفاقت، تلاش فردی و کار جمعی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا جوانان ما توانمندتر با نشاط‌تر و آماده‌تر برای پذیرش مسئولیت‌های آینده کشور پرورش یابند.

ورزش در دانشگاه، تنها پرداختن به جسم و کسب عنوان و مدال نیست؛ بلکه فرصتی است برای تمرین سبک زندگی، تقویت امید و تلاش برای رسیدن به فردایی بهتر. میدان ورزش و رقابت سالم در دانشگاه، آئینه‌ای از نشاط و شوق زندگی و بستری برای تقویت روحیه تلاش، پویایی و مسولیت‌پذیری جوانان است. ما در برهه‌ای حساس از تاریخ کشور عزیزمان ایران به سر می‌بریم؛ برهه‌ای که بیش از هر زمان دیگری وفاق، همدلی، رفاقت و هم‌آوایی را ایجاب می‌کند؛ المپیاد دانشجویی نیز نمادی از این وفاق ملی است؛ رویدادی که در کنار رقابت، اخلاق‌مداری، جوانمردی و روحیه مسولیت‌پذیری را تقویت می‌کند و این ارزش‌ها را به عنوان سرمایه‌ای گرانبها برای تحکیم همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه امید به آینده کشور به نسل جوان می‌آموزد.

تقویت ورزش در دانشگاه‌ها شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بخشی از مسئولیت ما در قبال نسل جوان و آینده کشور است. باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا جوانان ایران بتوانند با تکیه بر امید، اعتماد به نفس و روحیه کار جمعی، برای سربلندی میهن در عرصه‌ها و میادین مختلف علمی و ورزشی افتخارآفرینی کنند.

اینجانب ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری این المپیاد فرهنگی ورزشی، به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود، برای همه دختران و پسران ورزشکار و دانشجویان عزیز، سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزو می‌کنم و امیدوارم این رقابت‌ها سرآغاز همدلی‌های بیشتر، کسب تجربه‌های ارزشمند و برداشتن گام‌هایی بلندتر برای اعتلای ورزش و دانشگاه‌ها باشد.

به امید روزی که هر جوان ایرانی، خود را در ساختن آینده ایران سهیم بداند و با بهره‌گیری از دانش، توانمندی، اخلاق و همدلی، در مسیر پیشرفت و سربلندی میهن گام بردارد و در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته و درخور آن نقش خویش را به تمامی ایفا کند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، المپیاد دانشجویی
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