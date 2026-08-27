فرماندار بابل از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث فاز اول ساماندهی زباله این شهرستان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - میرتبار فرماندار بابل با بیان اینکه در آیندهای نزدیک اصلیترین معضل شهرهای مازندران با تدبیر استاندار به پایان خواهد رسید گفت:پسماند جدیترین مشکلی بود که استان مازندران درگیرش بود به طوری که پسماند عملا داشت میبلعید شهرهای استان را، از همین جهت بابل هم با توجه به وسعت و جمعیتش مدتها درگیر همین موضوع پسماند بود که به خواست خدا در آیندهای نزدیک این شهر هم به مانند دیگر شهرهای مازندران بصورت استاندارد ساماندهی میشود
وی تصریح کرد: در مورد سایت زباله انجیلسی هم در طی این سالها خلف وعده زیادی صورت گرفت مردم آن منطقه جنگلی با طبیعت بکرش سالیان سال درگیر اثرات جبران ناپذیر دپوی زباله بودند
میرتبار با اشاره به انتقاد استاندار مبنی بر نبود تکصدایی در بابل افزود: موضوع مصاحبه استاندار مازندران مبنی بر نبود تک صدایی بین مسئولان بابلی همین موضوع بود که در این رابطه هم باید عرض کنیم دلیل انجام نشدن این امر نه اینکه ارادهای وجود نداشت بلکه محدودیتهای قانونی و قضایی وجود داشت و ما موظف هستیم تا محدودیتهای قانونی را برداریم
وی ادامه داد: جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردیم با سرمایه گذاران زیادی نشست داشتیم و این را هم باید در نظر بگیریم که سرمایه گذار امنیت پایدار برای سرمایهگذاری میخواهد که ما میبایست آن را فراهم کنیم
فرماندار بابل با تاکید بر تعیین مکانی جدید برای ساماندهی پسماند شهرستان گفت: طی جلسهای که با حضور نمایندگان، اعضای شورا و شهردار با استاندار محترم داشتیم مکان جدیدی را پیشنهاد کردیم و در حال حاضر هم مشغول کار بر روی همان مکانیم جهت اخذ مجوزات لازم
میرتبار با تاکید بر اینکه استاندار ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای فاز اول سایت پسماند بابل در نظر گرفتند افزود: انشالله پس از اخذ مجوزات پروژه ساماندهی پسماند بابل هم شروع خواهد شد در همین راستا هم استاندار محترم بودجهای ۱۵۰۰ میلیارد تومانی را برای فاز اول این پروژه در نظر گرفتند که محفوظ است و پس از استارت تزریق خواهد شد فقط امیدواریم محیط زیست محترم ما را در این پروژه یاری کند، تصریح کند کارها را تا در آیندهای نزدیک شاهد رفع مشکل چندین ساله پسماند بابل باشیم