باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت کانادا با توجه به ادامه تنش‌ها بین اتاوا و واشنگتن بر سر تعرفه‌های گمرکی وضع شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ساکنان کانادا خواسته است تا محصولات آمریکایی را تحریم کنند.

در همین زمینه، یک شهروند کانادایی به خبرگزاری فرانسه گفت: «تعرفه‌ها به اقتصاد ما آسیب می‌زنند، اما ما را مجبور به خرید محصولات کانادایی می‌کنند. من کاملا با این موافقم.»

از سوی دیگر، مدیر یک فروشگاه بزرگ در مونترال کانادا گزارش داد که از زمانی که دولت کشورش تصمیم به توقف مذاکرات تجاری با واشنگتن گرفته است، شاهد تفاوت در رفتار مصرف‌کنندگان بوده است، زیرا «مشتریان در مورد مبدا محصولات سوال می‌کنند و همیشه کالا‌هایی را که از کبک می‌آیند ترجیح می‌دهند، حتی اگر گران‌تر باشند.»

دولت کانادا همچنین به دنبال ترویج خرید محصولات محلی است و وزیر دارایی کانادا اعلام کرد: «بزرگترین قدرت ما قدرت خرید ماست. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که محصولات کانادایی بخریم.»

ملانی جولی، وزیر صنایع کانادا توضیح داد: «وقتی شما یک محصول کانادایی را انتخاب می‌کنید، نه تنها به آمریکا فشار می‌آورید، بلکه از مشاغل در کانادا نیز محافظت می‌کنید.»

علاوه بر مواد غذایی و محصولات روزمره، اثرات تحریم در کانادا به بخش گردشگری نیز گسترش یافته است، که از سال گذشته آغاز شد و کاهش ۲۵ درصدی در تعداد کانادایی‌هایی که به آمریکا سفر می‌کنند، ثبت شده است.

این تحریم گردشگری باعث شد آمریکا تخفیف‌هایی را برای گردشگران کانادایی ارائه دهد. به عنوان مثال، ایالت نیویورک طرح «نیویورک عاشق کاناداست» را راه‌اندازی کرد و مجموعه‌ای از معاملات تبلیغاتی را برای کانادایی‌ها تا پایان سال ارائه داد.

منبع: المیادین