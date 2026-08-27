فرماندار سلماس از افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۲ طرح عمرانی با ۵۰۳ میلیارد اعتبار به مناسبت هفته دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر محمد فتحی فرماندار سلماس در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت:دولت فعلی در شرایط خاصی کار خود را شروع کرد و در طول مدت روی کار آمدن دولت همواره اتفاقات و تحولات بسیاری رخ داده و دولت بدون هیچگونه کم کاری و تعطیلی امورات را اداره کرد و امروز با سربلندی و عزت به خدمت ادامه می دهد.

وی با اشاره به ظرفیت های راه آهن گفت:امروزه با توجه به شرایط خاص منطقه ای و اقتصادی بهره گیری از ظرفیت راه آهن میتواند بسیار راهگشا بوده و میتواند بخش بزرگی از کمبود ها را جبران کند.

فرماندار سلماس گفت:در شهرستان سلماس امروز شاهد اتحاد بی نظیر بین مسئولین هستیم و این وفاق و اتحاد در نهایت منجر به توسعه و پیشرفت سلماس خواهد شد.

فتحی با بیام اینکه ۱۳۲ طرح عمرانی با ۵۰۳ میلیارد اعتبار در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد گفت:شاهد سرمایه های بی نظیری در سلماس هستیم از جمله این که طرح توسعه ای شرکت کشت صنعت دامپروری پگاه سلماس با سرمایه گذاری کلان اجرایی خواهد شد.

فرماندار سلماس با اشاره به ظرفیت های راه آهن سلماس گفت: اخیرا با هماهنگی و همراهی نماینده مردم سلماس دیداری با مدیرعامل راه آهن کشور داشتیم که در همان جلسه مدیر عامل محترم دستورات بسیار مساعدی در جهت رونق و پیشرفت راه آهن سلماس اتخاذ کردند.

وی افزود: در ادامه دیدار های موثر تهران،دیدار با مدیرعامل توانیر،مدیرعامل آب و فاضلاب و همچنین دلیر مناطق ویژه اقتصادی انجام شد که در حوزه های یاد شده شاهد پیگیری ها و دستورات فوق العاده ای در جهت توسعه سلماس بودیم.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که وفاق موجود در شهرستان در همه جوانب موجبات توسعه پایدار سلماس را فراهم خواهد نمود.

برچسب ها: بهره برداری از پروژه ها ، هفته دولت
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