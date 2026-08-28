نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به جمعیت دام کشور، مشکلی در تامین گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته تولید شیر خام تا پایان سال به ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن می رسد و مشکل اصلی دامداران تاخیر در پرداخت مطالبات و کمبود نقدینگی است.

به گفته وی، در حال حاضر ۶۰ درصد شیر توسط دامداری های صنعتی و مابقی دامداری های سنتی تولید می شود که اختلاف میزان آمار مرکز آمار و وزارت جهاد به همین خاطر است.

آزاد قیمت هر کیلو دام سبک را ۶۳۰ هزار تومان وئ دام سنگین ۵۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: امسال از لحاظ تولید نسبت به سال قبل شرایط مطلوب تری داریم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید گوشت قرمز با حمایت دولت به یک میلیون تن برسد.

به گفته وی، براساس آمار طی ماه های اخیر ۱۵ هزار تن گوشت وارد شده، اما بدلیل مقرون به صرفه نبودن واردات چندانی صورت نگرفته است. از طرفی خواستار آزادسازی واردات هستیم.

آزاد با بیان اینکه مشکلی در تامین گوشت قرمز نداریم، افزود: براساس آمار سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود .

وی با اشاره به آینده بازار گوشت قرمز تصریح کرد: در شرایط کنونی بازار گوشت قرمز از ثبات نسبی برخوردار است و بدلیل افزایش عرضه، نوسانی در بازار نخواهیم داشت.