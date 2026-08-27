باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد که ممکن است در واکنش به حملات اوکراین علیه اهدافی در داخل روسیه که در آنها از موشک‌های کروز دوربرد انگلیسی استفاده شده، اهداف نظامی انگلیس در داخل و خارج از خاک اوکراین هدف قرار گیرد.

روسیه پیش‌تر نیز چنین هشدار‌هایی داده بود، اما این بار لحن تهدیدآمیز مسکو شدت و فوریت بیشتری داشت.

زاخارووا می‌گوید لندن فقط «یک گام» با تبدیل شدن به همدست در «تروریسم» علیه غیرنظامیان روسی فاصله دارد. او هشدار داد اگر انگلیس مسیر خود را تغییر ندهد، «پیامد‌های فاجعه‌بار اقدامات آن اجتناب‌ناپذیر» خواهد بود.

اشاره او به استفاده اوکراین از موشک‌های «سایه طوفان» ساخت مشترک فرانسه و انگلیس است که برای حمله به اهدافی در داخل روسیه استفاده می‌شود.

زاخارووا گفت: «ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که هرگونه تأسیسات و تجهیزات نظامی انگلیس در اوکراین و خارج از مرز‌های آن، می‌تواند هدف قرار گیرد. از مقامات انگلیس می‌خواهیم بار دیگر شرایط را با دقت بررسی کرده و فوراً و به قاطعانه‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن، این مسیر خصمانه و تهاجمی را کنار بگذارند؛ مسیری که تنها می‌تواند خطر تشدید درگیری و ورود آن به سطحی کاملاً جدید را ایجاد کند».

تحلیلگران غربی می‌گویند شدت این هشدار نشان‌دهنده خشم روسیه از تصمیم انگلیس است. لندن روز دوشنبه اعلام کرد که به کی‌یف اجازه می‌دهد به فناوری محرمانه موشک‌های سایه طوفان دسترسی پیدا کند. این فناوری به اوکراین امکان می‌دهد تولید داخلی این موشک‌های کروز را آغاز کند و اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهد

کرملین نیز روز دوشنبه پس از اعلام این تصمیم گفت که انگلیس به‌طور هدفمند در حال «ریختن بنزین روی آتش» است.

منبع: گاردین