ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که زمستان گذشته برای جنگ با ایران به منطقه اعزام شده بود، در مسیر بازگشت به آمریکا مدتی در تایلند توقف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات نیروی دریایی تایلند اعلام کردند ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» قرار است هفته آینده، در مسیر بازگشت به آمریکا، توقفی موقت در تایلند داشته باشد.
لینکلن چند روز پیش پس از جایگزین شدن با ناو «یواساس جورج واشنگتن» آسیای غربی را ترک کرد و اکنون به سمت شهر «سندیگو» آمریکا در حرکت است.
سخنگوی نیروی دریایی تایلند با اشاره به توقف ناو آبراهام لینکلن در سواحل این کشور، گفت: «این توقف، یک بازدید معمول بندری است که با هدف فراهم کردن امکان استراحت و تجدید قوای کارکنان و همچنین دریافت پشتیبانی لجستیکی انجام میشود».
توقف لینکلن در حالی انجام میشود که مأموریت طولانی این ناو طی هفتههای اخیر، به دلیل گزارشهایی درباره شرایط نامناسب زندگی خدمه با انتقاد و بررسیهای بیشتری مواجه شده است. اعضای خانواده ملوانان از کمبود برخی اقلام و آب، مشکلات سیستم لولهکشی، کاهش روحیه و وخامت وضعیت روانی در میان حدود ۵ هزار نفر از خدمه ناو خبر دادهاند. همچنین چند نشریه نظامی آمریکایی گزارش دادهاند که چندین ملوان تلاش کردهاند خود را از عرشه ناو به دریا بیندازند.
ناو لینکلن در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) سال گذشته از مبدا سندیگو حرکت کرد و بعداً به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران، مسیر آن به سمت آسیای غربی تغییر کرد. این ناو از آن زمان بیش از ۲۵۰ روز متوالی را بدون توقف قابلتوجه در یک بندر سپری کرده است.
منبع: گاردین