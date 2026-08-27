باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از تمرکز حساب‌های مالی صنایع بزرگ استان در تهران، اظهار کرد: پذیرفتنی نیست شرکتی که تمام امکانات، ظرفیت‌ها و تبعات فعالیت آن در اهواز و خوزستان قرار دارد، منابع مالی خود را در پایتخت متمرکز کند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه‌ ابلاغ شده، حداقل ۵۰ درصد منابع این شرکت‌ها باید در شعب داخل استان محل فعالیت آنها تودیع شود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانک‌ها این بخشنامه را اجرا نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند و سیستم نظارتی بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی حسابرسی و بازرسی خواهد کرد تا منابع تجهیزشده در خوزستان برای توسعه همین استان به کار گرفته شود.

همتی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بر اساس آخرین مصوبه هیات عالی بانک مرکزی، تمرکز تسهیلات برای اشتغال‌زایی و احیای تولید باید به سمت واحدهای کوچک و متوسط هدایت شود.

وی ادامه داد: اختصاص تسهیلات کلان به یک واحد بزرگ و سرمایه‌بر، اشتغال محدودی ایجاد می‌کند، در حالی که توزیع همان منابع میان چندین واحد کوچک می‌تواند پویایی اقتصادی و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

رییس کل بانک مرکزی خواستار تمرکز شبکه بانکی خوزستان بر تامین مالی بخش‌های مولد کوچک و متوسط شد و افزود: اولویت پرداخت تسهیلات باید بر اساس میزان اشتغال‌زایی واقعی طرح‌ها تعیین شود و حمایت از جوانان جویای کار در اولویت قرار گیرد.

همتی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی گفت: برای سال جاری ظرفیت قابل توجهی از طریق ابزارهای زنجیره تامین مالی، از جمله اوراق گام و ابزارهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است که می‌تواند بدون ایجاد آثار تورمی، منابع مورد نیاز زنجیره‌های تولید و تامین مواد اولیه را فراهم کند.

وی اضافه کرد: استفاده از این ابزارها نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد قابل توجهی داشته و افزایش این ظرفیت می‌تواند تامین مالی صنایع بزرگ و ماندگاری منابع آنها در استان‌های محل فعالیت را تسهیل کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی این بانک برای افزایش اختیارات مدیران بانکی استان‌ها خبر داد و گفت: مدیران استانی به دلیل نگرانی از مسئولیت‌ها و پیگیری‌های نظارتی، در پرداخت تسهیلات احتیاط می‌کنند و برای رفع این مشکل می‌توان سازوکاری تضامنی با همکاری استانداری ایجاد کرد تا تصمیمات به صورت مشترک اتخاذ شود.

همتی افزود: در صورت ایجاد این سازوکار و پذیرش مسئولیت مشترک، سقف اختیارات بانک‌های خوزستان افزایش خواهد یافت تا روند تصویب و تامین مالی طرح‌های تولیدی در استان سرعت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: پایداری اقتصاد در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، حاصل تلاش تولیدکنندگان است و فعالیت مستمر واحدهای تولیدی نشان می‌دهد اهداف دشمن برای متوقف کردن چرخه تولید محقق نخواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان مطالبات بخش خصوصی و محدودیت‌های منابع بانکی اظهار کرد: تولیدکنندگان خواهان تسهیلات بیشتر، تمدید مهلت‌ها و نرخ‌های ترجیحی هستند و از سوی دیگر شبکه بانکی نیز باید ترازنامه و ساختار مالی خود را اصلاح کند؛ هنر سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی، ایجاد تعادل میان این مطالبات و محدودیت‌های واقعی اقتصاد است.

همتی همچنین از کاهشی شدن نرخ تورم در ماه گذشته خبر داد و گفت: روند کاهشی تورم پس از چند ماه افزایش، نشانه اثربخشی سیاست‌های پولی است و باید برای بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازارها، این مسیر ادامه یابد

وی درباره وضعیت تامین ارز نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های مختلف تامین شده است و با وجود فشارهای بین‌المللی، تامین ارز برای مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو در حال انجام است.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در اولویت‌بندی کالاها و صنایع برای دریافت ارز دخالتی ندارد و تعیین اولویت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است؛ بانک مرکزی نیز تامین و تخصیص منابع ارزی را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده انجام می‌دهد.

همتی در پایان با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز گفت: دشمن با اقدامات و اظهارات خود به دنبال افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثبات کردن فضای اقتصادی کشور است، اما همکاری دولت و بخش خصوصی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کمک کند.

منبع: ایرنا