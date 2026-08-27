دوربین های تله گذاری مستقر در منطقه حفاظت شده پلنگ دره، موفق به ثبت تصاویر ارزشمندی از گونه های مختلف جانوری ساکن این منطقه شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- در جنوب غربی قم، منطقه‌ای به نام «پلنگ دره» جا خوش کرده است؛ زیستگاهی که نامش را از سلطان گربه‌سانان ایران وام گرفته، اما سال‌هاست پلنگ در آن به رویا تبدیل شده است.

منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره که از سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع و از ۱۳۸۸ در فهرست مناطق حفاظت‌شده کشور قرار گرفته، یکی از قدیمی‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در مرکز ایران است. اما آخرین بار، ۱۰ سال پیش، جسد یک قلاده پلنگ سه‌ساله از دست شکارچیان غیرمجاز توقیف شد و پس از تاکسیدرمی به موزه تاریخ طبیعی قم منتقل شد.

منطقه حفاظت شده پلنگ دره با وسعتی حدود ۳۴ هزار هکتار، در ۵۰ کیلومتری جنوبغربی قم واقع شده و به دلیل شرایط اقلیمی و وجود چشمه های متعدد، زیستگاه مناسبی برای گونه های گوناگون جانوری فراهم کرده است .

بر اساس آخرین اطلاعات، منطقه پلنگدره میزبان حدود ۲۰ گونه پستاندار، ۵۲ گونه پرنده و ۱۳ گونه خزنده است . گونه های شاخصی نظیر کل و بز، قوچ و میش، گرگ، روباه، شغال، گربه وحشی و خرگوش در این منطقه شناسایی شدهاند .