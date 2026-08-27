پس از ابتلای شش کارمند فرودگاه فرانکفورت به مالاریا و مرگ دو نفر، مقامات آلمان در تلاشند منشأ شیوع بیماری را شناسایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که شش کارمند فرودگاه فرانکفورت، بزرگترین فرودگاه آلمان به مالاریا مبتلا شده و در این میان، دو نفر جان خود را از دست دادهاند.
در پی این رخداد، نگرانی عمومی به شدت در حال افزایش است و مقامات بهداشتی این کشور در تلاش برای کاهش آن هستند.
گفته شده افراد مذکور به «مالاریای فالسیپاروم» مبتلا شدهاند که خطرناکترین نوع مالاریا است.
بر این اساس، مقامات آلمانی در فرودگاه فرانکفورت تلههای مخصوص پشه نصب کرده و روند پایش پشهها را آغاز کردهاند. همچنین تحقیقاتی برای مشخص شدن نحوه ابتلای این کارکنان به بیماری در حال انجام است. افزون بر این، به پزشکان هشدار داده شده است که در مورد بیمارانی که تب بدون علت مشخص دارند و در فرودگاه یا اطراف آن کار میکنند، احتمال ابتلا به مالاریا را در نظر بگیرند.
اداره بهداشت فرانکفورت در بیانیهای در وبسایت خود وجود پدیدهای موسوم به «مالاریای فرودگاهی» را تأیید کرد؛ پدیدهای که در آن پشههای مناطق آلوده به مالاریا، از طریق کابین هواپیما یا قسمت بار، به کشورهای دیگر منتقل میشوند.
حدود ۹۰ درصد موارد مالاریا جهان در جنوب صحرای بزرگ آفریقا رخ میدهد. کشورهایی از این منطقه که پرواز مستقیم به فرانکفورت دارند شامل اتیوپی، کنیا، نیجریه و تانزانیا هستند که همگی با خطر بالای شیوع مالاریا مواجهاند. نامیبیا و آفریقای جنوبی نیز پرواز مستقیم به فرانکفورت دارند، اما خطر مالاریا در آنها متوسط تا پایین ارزیابی میشود.
منبع: گاردین