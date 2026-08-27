باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سارقان امروز ۵۹ اثر باستانی از موزه وین (MUVI) در شهر آلیکانته اسپانیا، از جمله جواهرات طلا و نقره مربوط به اواخر عصر برنز و ۳ تاج طلاکاری شده را به سرقت بردند.
طبق تحقیقات گارد شهری، این عملیات کمتر از ۴ دقیقه طول کشید، پس از آنکه عاملان با ترفندی هوشمندانه، ساعت ۵:۱۶ صبح آژیر خطر اشتباهی را در یک مرکز ورزشی در حومه شهر به صدا درآوردند که باعث شد نیروهای امنیتی به آنجا اعزام شوند. ساعت ۵:۲۰ صبح، آژیر خطر در داخل موزه به صدا درآمد و وقتی ماموران امنیتی ۴ دقیقه بعد رسیدند، سارقان فرار کرده بودند.
دادههای اولیه نشان میدهد که تیمی که این عملیات را انجام داده حرفهای بوده و عملیات را با دقت برنامهریزی کرده است، زیرا آنها سعی کردند از در اصلی وارد شوند و وقتی شکست خوردند، با وجود استحکامات، پنجرههای جانبی را شکستند و توانستند به ارزشمندترین قطعات دست یابند.
ارزش مادی اقلام مسروقه بیش از ۱.۵ میلیون یورو تخمین زده میشود، اما ارزش تاریخی آنها بسیار فراتر از این است، به ویژه اینکه «گنجینه وین» یکی از مهمترین اکتشافات عصر برنز در اروپا محسوب میشود و در سال ۱۹۶۳ توسط خوزه ماریا سولر، باستانشناس، در بستر خشک رودخانهای پیدا شد.
فولخنسیو سردان، شهردار شهر با ابراز تاسف عمیق خود از دست دادن یک گنجینه باستانی بیقیمت، گفت که تنها سه ظرف نقره، یک دستبند، بخشی از زیورآلات و یک تاج که هنگام فرار از دست سارقان افتاد، از این مجموعه باقی مانده است.
منبع: آر تی