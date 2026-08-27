باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ یکی از نکات مهم جلسه مهم شورای اداری امروز کرمان حضور وزیر صمت و یکصدایی مدیران برای فریاد حقوق معدنی بود.

سیدمهدی حسینی نژاد رئیس صمت شمال کرمان با اشاره به برخی مشکلات حوزه معادن استان گفت: سهم صنعت ومعدن در تولید ناخاص داخلی ۵۲ درصد است درحالی که حدود ۶ سال قبل این سهم ۳۷ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه موتور محرکه اشتغال، صنایع کوچک ومتوسط هستند، افزود: یکی از مسائلی که سال‌ها روی آن تذکر می‌دهیم بحث نبود صنایع کوچک ومتوسط است تا بتواند از طریق اتصال به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به اشتغال بیشتر دراستان بینجامد.

وی تصریح کرد: کرمان در شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری جز ۵ استان اول کشور بوده است.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه سالانه ۱۴۸ میلیون تن استخراج از معادن استان است، بیان کرد: از طرفی دیگر برگ اشتغال زای ما قالی کرمان به عنوان الگوی شناخته شده است، ۷۲ هزاربافنده و ۸۸ کارگاه تولیدی فرش دستباف داریم که بافت فرش در ۱۰ شهرستان ما انجام می‌شود.

وی افزود: آب مصرفی استان ما ۶.۴ میلیارد مترمکعب است که تنها ۱ ونیم درصد فقط درصمت مصرف می‌شود دردیگر حامل‌های انرژی مانند گاز هم برخی صنایع گازی ما قطع گاز وضررش بیشتر از نفعش است ما ۶۸۲ میلیون لیترسوخت و ۱۱ میلیون گاز در صنایع استان استفاده میکنیم وچون استان فولادی هستیم به مساله گاز باید توجه ویژه شود.

بخش خصوصی کرکان و انتقاد ازهزینه معادن در خارج از استان

اما طبیب زاده نماینده بخش خصوصی کرمان کسی بود که به سبب اشاره به اینکه چرا سرریز معادن استان در خود این خاک هزینه نمی شود، مورد تشویق قرار گرفت.

رییس اتاق کرمان با اشاره به تلاش های انجام شده جهت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی گفت: ارزش افزوده بخش معدن بامقداری اعتماد به طرح های فرآوری معدنی و نیز مجهز کردن معادن به تکنولوژی روز بسته است.

طبیب‌زاده خواستار تعیین تکلیف حوزه معدن و واگذاری اختیارات بیشتر شورای معادن به استان کرمان با توجه به سهم بالای استاندر معدن داری کشور، شد.

رییس نظام مهندسی معدن استان نیز با اشاره به فعالیت بخش زیادی از نخبگان معدنی در این تشکل، اظهار کرد: هفتصد معدن در کرمان در درجات یک تاچهار داریم و می توان در آینده نزدیک معدن را جایگزین نفت کرد.

وی به طرح تونل های ذخیره نفت در لایه های حفاری شده معدنی به عنوان طرح خاص جهت ذخیره نفت اشاره کرد و گفت: مزیت معدن در استان کرمان قابلیت ایجاد ثروت چندبرابری برای مردم استان را دارد.

ربیعی اتاق اصناف کرمان نیز خواستار حمایت دولت با بسته‌های تشویقی از واحد‌های صنفی شد وافزود: ۱۳۸ هزار واحد صنفی داریم که درصورت نبود حمایت بسته می‌شوند.

انارکی نماینده مردم انار ورفسنجان درمجلس به مشکل آرسنیک در آب مناطق پسته خیز مانند نوق وبهرمان در رفسنجان اشاره کرد واظهار کرد: مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان بهتر است که در زیرساخت‌ها هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد معادن شرکت ملی مس ایران در رفسنجان مستقر است گفت: دراین حال بیشترین مدارس این شهرستان تخریبی هستند وبیشتر جاده‌های شهرستان به سبب تردد موادمعدنی ازبین رفته است.

حسن پور نماینده مردم کرمان وراور درمجلس نیز در این نشست از وجود ۱۰۰ محدوده معدنی در راور خبرداد وگفت: این درحالی است که در راور ۱۵ هزار نفر آواره استان‌های مختلف هستند.

وی بیان کرد: زمانی ۵ تریلی کالای اساسی درجاده‌های استان جابجا می‌شد، اما اکنون حتی یک کامیون کوچک کالا‌های اساسی ما را نمی‌تواند جابجا کند.

حسن پور بیان کرد: ما در ۲۰۰ متری استانداری هنوز مدرسه کانکسی داریم.

وی خواستار توجه به اوضاع معیشت مردم شد وافزود: ما ۴۰ هزار بافنده بدون بیمه در کرمان داریم.

وی تاکید کرد: ۱۵۰۰ محدوده معدنی باید در کرمان تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم زرند وراور درمجلس گفت: مساله جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی باید در دستور کار قرار گیرد ومی توان با تامین سوخت معادن ازاین نقضیه جلوگیری کرد.

همتی تصریح کرد: اگر فکری برای سوخت معادن نشود خیلی از معادن تعطیل می‌شوند و حتی در نیروگاه‌های خودتامین نیز دچار مشکل می‌شویم.

معتمدی نماینده سیرجان درمجلس نیز دیگر منتقد خام فروشی مواد معدنی بود.

وی با اشاره به اینکه باید بجای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به صنایع متوسط وکوچک سر بزنیم، افزود: در شهرک‌های صنعتی برخی واحد‌ها در آستانه تعطیلی هستند که با یک هل دادن ما از این وضعیت نجات پیدا می‌کنند.

وی خواستار نظارت وزیر صمت بر هیات مدیره شرکت‌های معدنی واقتصادی بزرگ شد و افزود: متاسفانه برخی از این هیات مدیره‌ها غیربومی بوده وحتی یک بار به کرمان نیامده‌اند که درخواست می‌کنیم از نخبگان صنعت ومعدن استان استفاده شود.

معتمدی تاکید کرد: واحد‌های صنعتی مانند واگن سازی زرند و فولاد‌ها ودیگر واحد‌های صنعتی ومعدنی استان متاسفانه کمترخرید درون استانی دارند وقطعه سازان استان از این عدم اعتماد رنج می‌برند.

سلیمانی نماینده رابر وبافت وارزوئیه نیز در خصوص معادنی که در مرز شهرستان‌های مختلف هستند هشدار داد وگفت: بعضا این معادن محل دعوا شده است.

وی افزود: اینکه مدیران معدن اغلب غیربومی بوده وبرای منطقه صوغان وارزوئیه در کرمان تصمیم می‌گیرند قابل پذیرش نیست به طورمثال از ۳۰۰ هیات مدیره معادن استان ۱۰ نفر شاید کرمانی باشند.

اخیرا نیز بازرس استان به جد پیگیر انتقال شرکت های معدنی بزرگی نظیر مس که با بزرگ کردن مجموعه شرکت های خود درخارج از استان عواید و درآمدهای معدنی را نیز در بیرون استان خرج می کنند.

معادن استان زرخیز کرمان طی سالیان گذشته بیشترین درصد حقوق دولتی را به خزانه دولت واریز کردند اما با سختی زیاد درصد حقوق دولتی خود را نقد کرده اند تا هزینه مشکلات درون استانی شود.