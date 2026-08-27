باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- روح الله ابراهیمی در برنامه زنده رادیویی تجلی خدمت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیتالله رئیسی، به تشریح دستاوردهای اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: تمام سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰ همت) پروژههای افتتاحشده در هفته دولت امسال، بهصورت کامل توسط بخش خصوصی تأمین شده است.
او با تفکیک حوزههای افتتاح پروژهها افزود: از مجموع ۳۴ پروژه بهرهبرداریشده، ۱۵ طرح در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، ۸ طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۸ پروژه در زمینه زیرساختهای شهرکهای صنعتی و ۳ طرح در بخش گردشگری قرار دارد که مجموعاً فرصت اشتغال مستقیم برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در تشریح طرحهای شاخص بخش کشاورزی گفت: در حوزه امنیت غذایی، فاز اول یک زنجیره بزرگ پرورش مرغ و تخممرغ با ظرفیت ۱۲۰ هزار قطعه به بهرهبرداری رسید که گام موثری در پایداری سفره مردم به شمار میرود.
ابراهیمی همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی و صنعتی استان خاطرنشان کرد: یکی از پروژههای تحسینبرانگیز این هفته، افتتاح یک مجموعه دانشبنیان در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک است؛ این مجموعه توسط تیمی از جوانان نخبه زیر ۳۰ سال بومی هدایت میشود که موفق شدهاند رباتهای پیشرفته صنعتی را با کیفیتی رقابتی و با ۶۰ درصد قیمت پایینتر از مشابه خارجی روانه بازار کنند و افزون بر رفع نیازهای داخلی، افقهای صادراتی را هدف قرار دهند.
او با تأکید بر اینکه گردشگری زیارتی محور بنیادین توسعه قم در دولت چهاردهم است، بیان کرد: با بهرهبرداری از ۳ پروژه گردشگری جدید در هفته دولت، ۳۰۰ تخت استاندارد به ظرفیت اقامتی استان افزوده شد و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در این زنجیره خدمترسانی به زائران حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران شکل گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با تبیین برنامههای مدیریت ناترازی برق گفت: رویکرد استان، گذر اساسی به سمت انرژیهای پاک است. در همین راستا، در هفته دولت ۱۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی در قالب سامانههای خورشیدی کوچکمقیاس وارد مدار شد.
او اضافه کرد: زمین و مجوزهای لازم برای احداث ۷۰۰ مگاوات طرح کوچکمقیاس و ۲ هزار مگاوات (در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات) نیروگاه خورشیدی بزرگمقیاس واگذار شده است. افزون بر این، طرح نصب سامانههای خورشیدی ۵ و ۱۰ کیلوواتی خانگی در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر کمک به پایداری شبکه سراسری، منبع درآمد پایداری را برای خانوارها رقم بزند.
ابراهیمی در پایان با اشاره به مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط ویژه و بحرانهای اخیر تأکید کرد: بهرغم تنشها و چالشهای ملی و منطقهای، با تمهیدات پیشدستانه و همراهی اصناف و اتحادیهها، زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی در قم پایدار ماند و شهروندان هیچگونه کمبود، صف یا اختلالی در قفسههای فروشگاهها مشاهده نکردند.