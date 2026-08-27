سازمان ملل درباره اظهارات اخیر مقامات صهیونیست درباره «حضور نامحدود در سوریه» هشدار داد و آن را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «کلودیو کوردونه» معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید که به دلیل اظهارات اخیر مقامات صهیونیست که خواستار حضور نظامی نامحدود در خاک سوریه میشوند، «نگران» شده است.
کوردونه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «حضور نظامیان اسرائیلی حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض میکند و با توافقنامه سال ۱۹۷۴ سازگار نیست.»
او همچنین گفت که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و نظامیان این رژیم اقدام به نفوذ زمینی، بازرسی خانهها و تخریب اموال خصوصی و زمینهای کشاورزی، بهویژه در مناطق قنیطره و حوضه یرموک میکنند.
کوردونه همچنین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور در نزدیکی حلب در شمالغرب سوریه را محکوم کرد و آن را «تحولی نگرانکننده» خواند.
از زمان تغییر دولت سوریه، رژیم صهیونیستی صدها حمله علیه این کشور انجام داده است. این رژیم همچنین نیروهایی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل اعزام کرده که برای دههها نیروهای اسرائیلی و سوری را در ارتفاعات جولان از هم جدا میکرد.
منبع: الجزیره