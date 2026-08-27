باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم

ادامه عملیات نظامی رژیم اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه هزینه‌های دفاعی را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و فشار فزاینده‌ای بر بودجه، بازار کار و اقتصاد این رژیم وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که ارتش اشغالگر اسرائیل برای تأمین مهمات، سامانه‌های رهگیری و تجهیزات مورد نیاز جبهه‌های مختلف به منابع بیشتری نیاز دارد، هزینه‌های جنگ به‌سرعت افزایش یافته است؛ تا جایی که بودجه دفاعی می‌تواند به حدود ۱۸۳ میلیارد شِکِل برسد. در کنار هزینه جایگزینی ذخایر تسلیحاتی و بدهی بیش از ۱۵ میلیارد شکلی وزارت جنگ رژیم به صنایع نظامی، فراخوان طولانی‌مدت نیرو‌های ذخیره نیز هزینه سنگینی به دولت و بازار کار تحمیل کرده است.

مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم اسرائیل از این وضعیت با عنوان «گسترش بیش از حد» یاد کرده؛ یعنی تعهدات نظامی با سرعتی بیشتر از منابع لازم برای تأمین آنها رشد می‌کنند. بانک مرکزی صهیونیست ها نیز هشدار داده است که افزایش بودجه دفاعی می‌تواند کسری بودجه را به حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ با این حال، در فضای انتخاباتی اسرائیل، مسئله هزینه‌های فزاینده جنگ و پیامد‌های آن برای اقتصاد، بدهی و اشتغال همچنان در حاشیه قرار دارد.

مطالب مرتبط
صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

وقتی رژیم اسرائیل نوجوانان را برای اشغالگری در کرانه باختری آموزش می‌دهد + فیلم

صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

وقتی پهپاد ۴۰۰ دلاری حزب الله استراتژی میلیارد دلاری اسرائیل را شکست می‌دهد + فیلم

صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

۱۲ عملیات حزب‌الله در روز گذشته + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۰۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۲۷۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۲۵۴

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۱۶۵

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha