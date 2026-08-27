باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که ارتش اشغالگر اسرائیل برای تأمین مهمات، سامانههای رهگیری و تجهیزات مورد نیاز جبهههای مختلف به منابع بیشتری نیاز دارد، هزینههای جنگ بهسرعت افزایش یافته است؛ تا جایی که بودجه دفاعی میتواند به حدود ۱۸۳ میلیارد شِکِل برسد. در کنار هزینه جایگزینی ذخایر تسلیحاتی و بدهی بیش از ۱۵ میلیارد شکلی وزارت جنگ رژیم به صنایع نظامی، فراخوان طولانیمدت نیروهای ذخیره نیز هزینه سنگینی به دولت و بازار کار تحمیل کرده است.
مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم اسرائیل از این وضعیت با عنوان «گسترش بیش از حد» یاد کرده؛ یعنی تعهدات نظامی با سرعتی بیشتر از منابع لازم برای تأمین آنها رشد میکنند. بانک مرکزی صهیونیست ها نیز هشدار داده است که افزایش بودجه دفاعی میتواند کسری بودجه را به حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ با این حال، در فضای انتخاباتی اسرائیل، مسئله هزینههای فزاینده جنگ و پیامدهای آن برای اقتصاد، بدهی و اشتغال همچنان در حاشیه قرار دارد.