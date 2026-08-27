به مناسبت هفته دولت، نخستین زمین تخصصی ورزشی پتانک شمال کشور در سرخ رود گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نخستین زمین تخصصی و استاندارد پتانک شمال کشور در چهارمین روز از هفته دولت با حضور امام جمعه سرخ رود، شهردار سرخ رود، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سرخ رود، شهردار محمودآباد، رئیس اداره ورزش و جوانان و نمایندگانی از سوی انجمن پتانک کشور در شهر سرخ رود افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مجموعه پتانک شهرداری سرخ رود واقع در بوستان سلامت در فضایی به مساحت ۳۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخ رود افتتاح شد.

پتانک رشته ورزشی جذاب و مفرح، تمرکزی و مهارتی است که در دو بخش قهرمانی و همگانی است. این بازی در زمین ماسه‌ای به ابعاد ۴ متر در ۱۵ با استفاده از سه توپ فلزی و یک رینگ انجام می‌شود.

در این بازی، بازیکنان می‌بایست گوی‌های فلزی خود را به توپ کوچک به نام جک نزدیک کنند تا صاحب امتیاز شوند.