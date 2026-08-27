باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایهاب حماده، نماینده مجلس لبنان از فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، معتقد است که اظهارات اخیر آمریکا، جانبداری واشنگتن از رژیم تروریستی اسرائیل را تایید می‌کند و تاکید کرد که سلاح مقاومت، عنصر قدرت در مقابله با تجاوز این رژیم تروریستی است.

او در مصاحبه‌ای با رادیو اسپوتنیک گفت: «سلاح‌ها نقطه قوتی در مقابله با اسرائیل و جلوگیری از تحقق پروژه آن هستند. آنها می‌خواهند حزب‌الله را خلع سلاح کنند تا این رژیم را قدرتمندتر کنند، نه اینکه به ثبات برسند. آنها می‌خواهند ملتی را که با پروژه صهیونیستی-آمریکایی در منطقه، از یمن تا فلسطین، مقابله می‌کند، مطیع خود کنند، پروژه‌ای که سفیر آمریکا زیر چتر آن فعالیت می‌کند و حمایت آمریکا از اسرائیل را اعلام می‌کند.»

او با اشاره به اینکه «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در رابطه با انتخابات داخلی این رژیم دچار بحران است»، گفت: «جنوب و مردم آن، صندوق رایی برای ارتقای جایگاه او از طریق یک دستاورد خیالی در لبنان هستند که قربانی آن علی طاهر است.»

او افزود: «مسائل از دو جهت قابل بررسی است. اگر اسرائیل در ارتباط با واقعیت انتخابات و در تلاش برای ارتقای جایگاه نتانیاهو، دست به عملیات نظامی بزند، اگر پاسخ به آن بیشتر از حد انتظار باشد، چه خواهد شد؟ این می‌تواند آخرین ضربه به آینده سیاسی نتانیاهو باشد. هیچ کس نمی‌تواند سطح و نحوه واکنش مقاومت و محور مقاومت به هرگونه عملیاتی در علی الطاهر را تعیین کند.»

حماده خاطرنشان کرد: «هیچ تماسی با رئیس‌جمهور (جوزف عون، رئیس جمهور لبنان) که تصمیم خود را برای پیوستن به طرف اسرائیلی گرفته است، وجود ندارد و ما از او نمی‌خواهیم که برگردد. تمام تصمیمات مقامات، تا توافق چارچوب، مایه ننگ است و هدف همیشه رسیدن به درگیری داخلی بوده است، ما مشتاق صلح مدنی و وحدت داخلی به عنوان نقطه قوتی هستیم که باید به آن پایبند بود.»

منبع: اسپوتنیک