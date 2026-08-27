باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان غزه بادبادکهایشان را در ارتفاعی پایین و میان چادرهای محل اسکان به پرواز درمیآورند؛ بازی سادهای که در شرایط جنگی، یکی از معدود راههای تجربه شادی برای آنهاست. اما تهدید اسرائیل علیه کودکانی که بادبادک به پرواز درمیآورند، ترس خانوادهها را بیشتر کرده و حتی بازی کودکان را نیز به مسئلهای امنیتی تبدیل کرده است. مادران غزه میگویند دیگر جرئت نمیکنند فرزندانشان را برای بازی از کنار خود دور کنند.
در پی این تهدیدها، برخی دعوتهای مردمی برای جلوگیری از به پرواز درآمدن بادبادکها مطرح شده است؛ نه به این دلیل که بازی کودکان جرم است، بلکه از ترس اینکه همین بازی ساده بهانهای برای حمله به غیرنظامیان شود. کودکان غزه از آغاز جنگ در معرض حملات بودهاند و اکنون حتی لحظهای کوتاه برای پرواز دادن یک بادبادک نیز با هراس از حمله و از دست دادن جان همراه شده است.