باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی، عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت یک هتل پنج ستاره در یزد افزود: مسئله ایران و موضوعاتی که با آن مواجه هستیم را می‌توان از منظر توسعه اقتصادی نیز دید و گردشگری در این زمینه نقش مهمی دارد و گردشگری جایگاه و اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان یکی از پیشران‌های بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد عمل کند.

وی تاکید کرد: در کنار بحث توسعه اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی نیز به اندازه توسعه اقتصادی اهمیت دارد، چرا که باید دید تصویری که از ایران به جهان منتقل می‌شود چیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه تمدنی و فرهنگی اظهار کرد: ایران ظرفیت وسیعی دارد تمدن کهن و میراث تاریخی ما کم‌نظیر است.

صالحی افزود: میراث ناملموس ایران، تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی کشور کم‌نظیر است در همین استان یزد نیز همان‌طور که استاندار اشاره کردند، کویرگردی و نگاه به آسمان از ظرفیت‌های ویژه گردشگری به شمار می‌رود.

صالحی ادامه داد: آسمان ایران و به‌ویژه آسمان این منطقه، آسمانی کم‌نظیر در جهان است انسانی که درگیر پیچ‌وخم زندگی روزمره است گاهی نمی‌تواند آسمان را به خوبی ببیند و چنین جایی برای دیدن آسمان فرصتی کمیاب محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران گفت: آداب و رسوم، غذا، پوشاک و بسیاری از عناصر فرهنگی، ایران را سرشار از دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها کرده است و هر کسی که به ایران می‌آید، تصویر دیگری از کشور پیدا می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در طول پنج دهه، تبلیغات زیادی علیه ایران انجام شده و جریان رسانه‌ای به صورت پیوسته تلاش کرده است چهره دیگری از ایران نشان دهد، اما وقتی فردی پای خود را در این آب و خاک می‌گذارد، با تصویر متفاوتی از ایران بازمی‌گردد و واقعیت کشور را از نزدیک می‌بیند.

صالحی تصریح کرد: ما برای معرفی ایران حتی احتیاج به تبلیغ نداریم کافی است افراد از نزدیک ایران را ببینند و با مردم، فرهنگ، تاریخ و ظرفیت‌های آن آشنا شوند.

وی با بیان اینکه دیپلماسی فرهنگی می‌تواند به تاب‌آوری ملی کمک کند، اظهار کرد: بخش مهمی از اینکه بتوانیم تاب‌آوری ملی داشته باشیم، به دیپلماسی فرهنگی بازمی‌گردد اینکه افراد زیادی به ایران بیایند و ببینند ایران چیست و کیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وقتی گردشگران خارجی از نزدیک ایران را ببینند، نگاه آنها نسبت به مطامع سیاستمدارانشان نیز تغییر خواهد کرد بنابراین گردشگری در کنار توسعه اقتصادی، یک پیشران دیپلماسی فرهنگی است و از این زاویه نیز اهمیت زیادی دارد.

صالحی گفت: به همین جهت، همه افرادی که تلاش می‌کنند در کنار گردشگری داخلی، فرصت‌هایی برای گردشگری خارجی در سطوح مختلف فراهم کنند، کار مهمی در حوزه دیپلماسی فرهنگی انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: اقامتگاه‌هایی که بتوانند مخاطبان مختلف، مقاصد مختلف و اقشار مختلف گردشگران خارجی را به ایران بیاورند، علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی دارند.

وی تاکید کرد: کار اقتصادی این مجموعه‌ها سر جای خودش است، اما هر گردشگری که به ایران می‌آید و مدتی در کشور اقامت می‌کند، در بازگشت به نوعی سفیر ایران خواهد بود حتی اگر یک هفته در ایران بماند، بسیاری از تبلیغات و تصاویری که پیش از این درباره ایران شنیده، دیگر همان اثر قبلی را بر او نخواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: کسانی که در این فضا تلاش می‌کنند، علاوه بر فعالیت اقتصادی و گردشگری، یک گام در جهت اصلاح تصویر ایران، خروج ایران از انزوا و زمینه‌سازی برای یک اتفاق تازه در روابط بین‌المللی ایران برمی‌دارند.

این هتل پنج ستاره با زیربنای هشت هزار متر مربع ساخته می‌شود که شامل ۳۰۰ اتاق، مجموعه آبی و استخر، یک سالن ۱۵۰۰ نفره و سالن مجلل مراسمات است.

وی به جنگ ترکیبی و اهداف فرهنگی دشمنان به خصوص در زمینه معیشت، سلامت و انرژی علیه ملت و کشور ایران اشاره کرد و ادامه داد: طی سال‌های اخیر و در دولت با همکاری خیران و پیگیری مسوولان شاهد توسعه زیرساخت‌های فرهنگی هنری در جامعه هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تلاش‌های مخلصانه کارکنان دولت برای حفظ پایداری کشور تشکر کرد و گفت: همراهی مردم و مسوولان و تلاش صادقانه کارکنان در کنار همراهی مردم و خیران در تحقق اهداف فرهنگی و هنری نظام خیلی اثربخش بوده است.

صالحی در ادامه با ارائه یک قیاس تحلیلی میان فضای سبز شهری و فضای فرهنگی گفت: همان‌گونه که توسعه فضای سبز برای طراوت روح شهروندان ضروری است قطعا ایجاد مجتمع‌های فرهنگی، سینما‌ها و سالن‌های نمایش به عنوان فضای سبز روحی می‌تواند آرامش‌بخش جامعه باشد.

وی در ادامه با استناد به تجربیات تاریخی از جمله رکود اقتصادی سال ۱۹۲۹ در غرب گفت: در شرایط بحرانی نیز توجه جدی به هنر و سینما می‌تواند به بازسازی روحیه جامعه کمک کند و در این خصوص تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به اینکه فشار‌های اقتصادی و اجتماعی که بر روان کودکان و نوجوانان اثر مستقیم می‌گذارد تاکید کرد: محیط‌های فرهنگی و هنری، دریچه‌هایی برای تخلیه روحی و فراهم کردن آمادگی لازم جهت تاب‌آوری در نسل آینده هستند.

صالحی بیان کرد: بدون شک مسیر توسعه مراکز فرهنگی در استان‌های مختلف از جمله یزد و قم با هدف کاهش رنج‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای ساختن آینده ایران دنبال می‌شود و این امر دارای اهمیت بسزایی است..

فرهنگسرای غدیر در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با ۳ هزار مترمربع زیربنا احداث شده و این مجموعه شامل دو طبقه اداری و آموزشی به مساحت ۲ هزار مترمربع و یک طبقه روف‌گاردن (فضای سبز روی پشت بام ساختمان) به مساحت هزار مترمربع است.

اعتبار اجرای این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان است که از محل منابع داخلی شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفری یکروزه به استان یزد ضمن افتتاح چند پروژه و آغاز ساخت چند طرح دیگر، در اجلاسیه صحیفه سجادیه نیز شرکت کرد.