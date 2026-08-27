باشگاه خبرنگاران جوان - در حمله تروریستی کور، استوار دوم علی حیدری از دلاورمردان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید و یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد.

بر اساس این گزارش، مرزبان مجروح شده در این حادثه تروریستی در کوتاهترین زمان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت.

در پی این حادثه و در کوتاهترین زمان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های مرزبانی و انتظامی جهت شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.

طبق این گزارش، جزئیات و اخبار تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری پلیس سیستان و بلوچستان