باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی-سردار سرتیپ اهوازیان، معاون سابق فرمانده سپاه قدس در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، به سه محور اساسی برای حفظ دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری به سه اصل حیاتی نیازمندیم: نخست، حفظ اتحاد و انسجام ملی که دشمنان به دنبال شکاف میان صفوف ملت هستند؛ دوم، بصیرت و هوشیاری در برابر توطئههای پیچیده دشمن که با شگردهای مختلف سعی در انحراف افکار عمومی دارند؛ و سوم، پاسداری از خطوط قرمز و ارزشهای اصیل دینی و انقلابی که شهدا با خون خود از آنها حراست کردند.
وی با بیان این که یادوارههای شهدا تنها یک مراسم بزرگداشت نیست، افزود: این محافل، پایگاههای تبیین و جهاد تبیین هستند. ما وظیفه داریم آرمانهای شهدا را نه در کلام، بلکه در عمل و میدان مدیریت جهادی پیاده کنیم.
همچنین برنامههای جانبی نظیر مدیحهسرایی، روایتگری خاطرات دفاع مقدس و شعرسرایی و شهدای شاخص رمضان، حال و هوای معنوی خاصی به این یادواره بخشید.