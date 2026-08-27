معاون سابق فرمانده سپاه قدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ماه رمضان به ویژه شهیدان والامقامی که در شب‌های قدر به فیض شهادت نائل آمدند، بر جایگاه رفیع شهید مظلوم آیت الله خامنه‌ای و یارانش به عنوان «رهبر شهید امت» تأکید کرد و ایشان را الگوی تمام‌عیار برای نسل امروز انقلاب دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی-سردار سرتیپ اهوازیان، معاون سابق فرمانده سپاه قدس در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، به سه محور اساسی برای حفظ دستاورد‌های انقلاب اشاره کرد و گفت:امروز بیش از هر زمان دیگری به سه اصل حیاتی نیازمندیم: نخست، حفظ اتحاد و انسجام ملی که دشمنان به دنبال شکاف میان صفوف ملت هستند؛ دوم، بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های پیچیده دشمن که با شگرد‌های مختلف سعی در انحراف افکار عمومی دارند؛ و سوم، پاسداری از خطوط قرمز و ارزش‌های اصیل دینی و انقلابی که شهدا با خون خود از آنها حراست کردند.

وی با بیان این که یادواره‌های شهدا تنها یک مراسم بزرگداشت نیست، افزود: این محافل، پایگاه‌های تبیین و جهاد تبیین هستند. ما وظیفه داریم آرمان‌های شهدا را نه در کلام، بلکه در عمل و میدان مدیریت جهادی پیاده کنیم.

همچنین برنامه‌های جانبی نظیر مدیحه‌سرایی، روایتگری خاطرات دفاع مقدس و شعرسرایی و شهدای شاخص رمضان، حال و هوای معنوی خاصی به این یادواره بخشید.

برچسب ها: انقلاب ، رهبرانقلاب
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