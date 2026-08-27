جنگ با ایران چه اثراتی بر اقتصاد آمریکا گذاشته است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جفری ساکس در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر میگوید مخالفت مردم آمریکا با جنگ علیه ایران تنها ریشه اقتصادی ندارد و بخش قابل توجهی از جامعه با اصل جنگ و کشتار مردم کشورهای دیگر مخالف است. به گفته او، آمریکاییها پس از سالها جنگ در عراق، لیبی، سوریه و اوکراین از سیاستهای نظامی دولت خود خسته شدهاند و حتی در شرایطی که دولت ترامپ از جنگ حمایت میکند، حمایت افکار عمومی از آن پایین باقی مانده است.
این استاد دانشگاه کلمبیا در عین حال به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره میکند و میگوید افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی، قدرت خرید و سطح زندگی مردم آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. او معتقد است فشار اقتصادی ناشی از جنگ، در کنار نارضایتی عمومی از سیاستهای نظامی، به کاهش محبوبیت دونالد ترامپ نیز کمک کرده؛ بهگونهای که میزان رضایت از عملکرد رئیسجمهور آمریکا در سطح پایینی قرار گرفته است.