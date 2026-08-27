باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور چالوس در مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: ترافیک در محور چالوس در محدودههای ماسال و مرزنآباد (جنوب به شمال) سنگین گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: همچنین در محور هراز، ترافیک در محدوده سهراهی چلاو و مسیر (رفت و برگشت) سنگین است و در محور چالوس و مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل رینه تا شاهاندشت و در مسیر (شمال به جنوب)، محدودههای بایجان و شاهاندشت نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور گفت: در محور فیروزکوه در مسیر (جنوب به شمال)، ترافیک در محدودههای گیلاوند و پل سفید سنگین است.
وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ رشت، حدفاصل تهران تا سراوان خبر داد و افزود: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا با اشاره به وضعیت محور قدیم تهران ـ بومهن تصریح کرد: در این محور نیز در محدودههای پل اتوبان بابایی و جاجرود ترافیک سنگین است.
وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز تردد روان گزارش شده، اما در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه، ترافیک سنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور، مداخلات جوی گزارش نشده است.