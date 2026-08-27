دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرلشکر محسن رضایی در این دیدار با اشاره به کمک ایران به قطر در روز‌ها و شرایط سخت؛ بر دوستی و برادری بین دو کشور تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ما به آمریکا بی اعتمادیم و آنها بار‌ها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کرده‌اند؛ هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر با ابراز قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و ارتباط برادری بین دو کشور؛ بیان داشت: در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تردید نداشته‌ایم.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی منطقه، با انگیزه مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاقیم.

منبع: شورای عالی امنیت ملی

برچسب ها: محسن رضایی ، آمریکا ، قطر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ماشاءالله به سردار. به این میگن ایرانی با غیرت
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
مگه تا حالا شرارت نکرده، دیگه باید چیکار کنه
۰
۱۱
پاسخ دادن
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