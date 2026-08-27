باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پنتاگون در حال آماده‌سازی برای ارائه حداقل چهار گزینه در مورد استقرار آتی نیرو‌های آمریکایی در اروپا تا ۶ نوامبر، ماه‌ها قبل از اتمام برنامه‌ریزی‌شده بررسی تقریبا ۸۰ هزار نیروی مستقر در سراسر این قاره است.

این بررسی نگرانی‌هایی را در میان متحدان ناتو ایجاد کرده است مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که منجر به کاهش قابل توجه نیرو‌ها شود و اقدامات تنبیهی را علیه کشور‌های اروپایی که به اعتقاد او «از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت نکردند» اعمال کند.

سندی که توسط وزارت جنگ آمریکا منتشر شده، بیان می‌کند که گزینه‌های مورد بررسی، سطوح مختلف نیرو‌ها و مکان‌های استقرار آنها را بررسی می‌کند و همچنین تعهد متحدان به تامین پایگاه‌های نظامی، تسهیل عملیات هوایی، افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر زمینه‌ها را ارزیابی می‌کند.

قرار است عالی‌رتبه‌ترین ژنرال ارتش آمریکا در اروپا تا ۱۸ سپتامبر در یک جلسه توجیهی کلیدی با البریج کولبی، رئیس سیاست‌گذاری پنتاگون، شرکت کند که انتظار می‌رود در آن گزینه‌های موجود برای پیت هگست، وزیر جنگ آمریک، تشریح شود.

این تحولات در بحبوحه ادعا‌های مکرر دولت ترامپ مبنی بر اینکه کشور‌های اروپایی باید بار بیشتری از دفاع از ناتو را به دوش بکشند، رخ می‌دهد و هگست برخی از متحدان را به «سوءاستفاده» از واشنگتن متهم می‌کند. در مقابل، مقامات اروپایی همچنان نسبت به نتایج این بررسی تردید دارند، چرا که نگرانند واشنگتن از قبل تصمیم به کاهش حضور نظامی خود گرفته باشد.

شایان ذکر است که پنتاگون تایید کرد که این بررسی منجر به «طیفی از گزینه‌ها» خواهد شد، از حفظ استقرار فعلی گرفته تا کاهش قابل توجه نیرو‌های آمریکایی در اروپا.

منبع: المیادین