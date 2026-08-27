مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی سه روز آینده دمای سواحل خزر کاهش نسبی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از ادامه بارشهای پراکنده در شمال کشور و وزش باد و خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی و مرکزی خبر داد گفت:فردا ( جمعه) در سواحل دریای خزر، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
او گفت: در شرق، جنوبشرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز در استانهای سمنان و تهران، وزش باد و خیزش گردوخاک ادامه خواهد داشت.
وی توضیح داد: روز شنبه در شمالغرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و بخشهایی از خراسان شمالی و رضوی، رگبار و وزش باد موقتی رخ میدهد.
او گفت: همچنین طی سه روز آینده دمای سواحل خزر کاهش نسبی دارد و دریای خزر مواج است.
وی افزود: از یکشنبه نیز با ورود سامانه بارشی از شمالغرب، آذربایجانهای غربی و شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل و غرب سواحل خزر شاهد ابرناکی و بارش خواهند بود.