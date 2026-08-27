توسعه خطوط ارتباطی برق، افزایش واردات برق زمستانی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، محور مذاکرات مدیرعامل توانیر و معاون وزیر انرژی ترکمنستان در عشق‌آباد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و هیئت همراه در سفر به ترکمنستان، با سردار ساپاروف، معاون وزیر انرژی این کشور دیدار و درباره مهم‌ترین محور‌های همکاری دوجانبه در بخش برق و انرژی گفت‌و‌گو کردند.

این مذاکرات که طی دو روز ۳ و ۴ شهریور در محل وزارت انرژی ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار شد، بر توسعه همکاری‌های برقی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دو کشور متمرکز بود.

در این نشست، احداث خطوط سوم و چهارم ارتباطی برق، توسعه ترانزیت برق، افزایش حجم واردات برق از ترکمنستان در زمستان سال جاری و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران به ترکمنستان مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

همچنین سازوکار‌های اجرایی احداث خط چهارم ارتباطی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند ایرانی برای اجرای طرح‌های تعمیرات و نگهداری شبکه برق ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های برقی، بر پیگیری جدی طرح‌های مشترک و تسریع در اجرای توافقات تأکید کردند.

در همین راستا، تشکیل کارگروه فنی مشترک برای پیگیری احداث و توسعه خطوط ارتباطی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این کارگروه با هدف پیگیری مستمر موضوعات فنی و اجرایی و تسریع در روند همکاری‌های دو کشور تشکیل شود.

منبع: توانیر

برچسب ها: شرکت توانیر ، برق
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