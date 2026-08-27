باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با هفته دولت، طرح‌های عمرانی، زیرساختی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌های گیلانغرب و سرپل‌ذهاب افتتاح، کلنگ‌زنی و وارد مرحله اجرا شد.

این طرح‌ها در حوزه‌های توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهسازی معابر، آسفالت راه‌ها، توسعه فضای سبز شهری، توانبخشی و تنظیم بازار اجرا شده و بخشی از آنها با هدف ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل خدمات‌رسانی و حمایت از تولید و مصرف‌کنندگان به بهره‌برداری رسید.

حدود ۱۱۰میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی در گیلانغرب و سرپل‌ذهاب افتتاح و اجرا شد

اجرای طرح‌های عمرانی در گیلانغرب

فرماندار گیلانغرب گفت: همزمان با هفته دولت، پروژه روکش آسفالت روستای کلاه‌دراز وسطی از توابع دهستان چله با حضور مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.

حشمت رضایی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری‌ها در دهستان چله برای اجرای طرح‌های هادی و توسعه زیرساخت‌های روستایی هزینه شده است.

وی ادامه داد: اجرای کانال سنگی در هشت روستا، احداث ۶ دهنه پل در چهار روستا، اجرای سنگ‌فرش و بتن‌ریزی در پنج روستا، آماده‌سازی معابر برای آسفالت در ۲ روستا و جدول‌گذاری در چهار روستا از جمله طرح‌های اجراشده در این دهستان است.

حدود ۱۱۰میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی در گیلانغرب و سرپل‌ذهاب افتتاح و اجرا شد

فرماندار گیلانغرب همچنین از آغاز عملیات اجرایی پارک ورودی شهر گیلانغرب با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح از محل فروش اموال غیرمنقول شهرداری اجرا می‌شود و با هدف توسعه فضای سبز، بهسازی ورودی شهر و ارتقای سیمای شهری در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی افزود: طرح آسفالت کمربندی جنوبی شهرستان نیز به طول سه کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن اجرایی شده است.

وی گفت: اجرای المان‌های فرهنگی و هویتی در سطح شهر نیز از دیگر برنامه‌های مجموعه شهرداری گیلانغرب برای فضاسازی محیطی و ارتقای هویت بصری شهر است.

حدود ۱۱۰میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی در گیلانغرب و سرپل‌ذهاب افتتاح و اجرا شد

افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در سرپل‌ذهاب

فرماندار سرپل‌ذهاب نیز گفت: همزمان با هفته دولت، مرکز توانبخشی کودک و خانواده کم‌شنوا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان حدود ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

فرهاد رحیمی افزود: این مرکز خدمات تخصصی شامل گفتاردرمانی، شنوایی‌سنجی، درمان اختلالات نورولوژیک، اختلالات بلع و لکنت، آموزش مهارت‌های شناختی، آمادگی ورود به مدرسه، خدمات روان‌شناسی و مشاوره و شناسایی و ارزیابی کم‌شنوایی را ارائه می‌کند.

وی اظهار کرد: این مرکز ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر به صورت یارانه‌ای را دارد و اداره بهزیستی به ازای هر نفر ماهانه حدود ۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کند.

رحیمی گفت: راه‌اندازی این مرکز زمینه اشتغال حدود پنج نفر را نیز فراهم کرده و گامی در راستای توسعه خدمات تخصصی توانبخشی در شهرستان است.

بهسازی معابر روستایی سرپل‌ذهاب

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از بهره‌برداری پروژه بتن‌ریزی، بهسازی و جدول‌گذاری معابر روستای الیاسی احمد خبر داد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری اجرا شده و شامل سه هزار و ۱۰۰ مترمربع بتن‌ریزی معابر، ۴۳۰ متر جدول‌گذاری یک‌طرفه، ۳۰ متر جدول‌گذاری دوطرفه، ۵۰ مترمربع سنگ‌فرش و ۷۰ متر اجرای کانیو است.

اجرای این طرح با هدف بهسازی و ساماندهی معابر، هدایت مناسب آب‌های سطحی، تسهیل تردد و ارتقای رفاه و رضایتمندی اهالی روستا انجام شده است.

طرح بهسازی معابر روستای سرباغ گلین نیز همزمان با هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

رحیمی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی گفت: بهسازی معابر روستایی نقش مهمی در بهبود رفت‌وآمد، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه زیرساخت‌های روستا‌ها دارد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای خدمات‌رسانی بهتر به ساکنان روستا‌ها و توسعه متوازن مناطق روستایی انجام می‌شود.

حدود ۱۱۰میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی در گیلانغرب و سرپل‌ذهاب افتتاح و اجرا شد

راه‌اندازی روستابازار سرپل‌ذهاب

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از راه‌اندازی روستابازار شهرستان با هدف تنظیم بازار، حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان خبر داد.

رحیمی گفت: در مرحله نخست اقلام اساسی شامل برنج، روغن، گوشت و دیگر کالا‌های ضروری در این روستابازار عرضه می‌شود و در مراحل بعد، عرضه مستقیم محصولات باغی، میوه، سبزیجات و دیگر تولیدات کشاورزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توسعه این مجموعه و استقبال مردم، امکان عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده بدون واسطه فراهم می‌شود و تلاش خواهد شد کالا‌ها با قیمت مناسب‌تری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: برای توسعه و رونق هرچه بیشتر این روستابازار حدود پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا