باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقرقالیباف در پاسخ به اظهارات امروز اسکات بسنت در شبکهٔ ایکس با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای از نیویورک تایمز که در آن به ناتوانی بسنت در کنترل شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره شده است، نوشت:

این امپراتوری رو به زوال به جای اینکه میلیارد‌ها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی اسرائیل، و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم آمریکا کند، اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.

هی اسکات، مَرد [؟]، اعتبارت در خطر است. یه کاری کن.



نیویورک تایمز در مقاله‌ای که قالیباف آن را در پست خود به اشتراک گذاشت نوشته است:

اعتبار اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا به شدت در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا او با دخالت‌های سوال برانگیز در بازار‌ها همراه با تهدید به اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، سعی دارد نرخ بهره را پایین بیاورد و اقتصاد را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل کند؛ اما بازار‌ها بار‌ها این اقدامات را پس زده‌اند، بازده اوراق بلندمدت همچنان بالاست.

از سوی دیگر، جنگ با ایران تورم را تشدید کرده و نگرانی‌ها را درباره کسری بودجه عظیم آمریکا بیشتر ساخته، و تهدید‌های بسنت برای منزوی کردن ایران می‌تواند نظام مالی جهانی را مختل کند، در حالی که او هیچ راهکار مشخصی برای کاهش بدهی ۴۰ تریلیون دلاری ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران به تدریج این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا او واقعاً ابزاری برای مهار بحران دارد یا صرفاً با شعار‌های سیاسی و لحن تند خود، اعتبار باقی‌مانده‌اش را خرج می‌کند.