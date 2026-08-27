باشگاه خبرنگاران جوان - پارک تاریخی صامتیه، از قدیمیترین بوستانهای بروجرد، به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی و قرار گرفتن آرامگاه پدر حضرت آیتاللهالعظمی بروجردی(ره) و جمعی از سادات معظم، از اماکن مورد توجه و تکریم مردم این شهر است.
این پارک طی یک سال گذشته با صرف حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبار و با بهرهگیری از نظر کارشناسان میراث فرهنگی، بهسازی، مرمت و بازطراحی شده است. با اجرای این طرح، صامتیه به یکی از بوستانهای شاخص بروجرد تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری شهری دارد.
منبع: فرمانداری بروجرد