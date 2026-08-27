آتلانتیک به نقل از منابع خود مدعی شد ترامپ قصد دارد پس از بازگشایی تنگه هرمز، پیروزی در درگیری با ایران را اعلام کرده و سپس از آن عبور کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله آتلانتیک به نقل از منابع خود ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتوگوهای خصوصی گفته است که ممکن است پس از باز شدن تنگه هرمز، پیروزی در درگیری با ایران را اعلام کند و سپس به سراغ کارهای دیگر برود.
در گزارش ادعایی آتلانتیک آمده است: «به گفته منابع، ترامپ تمایل دارد که پس از از سرگیری دریانوردی در تنگه هرمز، صرفا اعلام پیروزی کند و به مسیر خود ادامه دهد.» این مجله خاطرنشان کرد که مشاوران او از او میخواهند که با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره، بر اقتصاد تمرکز کند تا مواضع نامزدهای حزب جمهوریخواه را تقویت کند.
ترامپ پیش از این از آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران خبر داده و آن را «انزوای بیسابقه» توصیف کرده و از متحدان خواسته بود تا به واشنگتن بپیوندند. سیانان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که آمریکا به جای مسیر قبلی مبتنی بر عملیات نظامی که در اواخر فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، به سمت استراتژی «خفه کردن» تدریجی ایران از نظر اقتصادی در حال حرکت است.
منبع: آر تی