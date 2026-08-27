باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا و یک مقام ناتو، اعلام کرد که ارتش آمریکا با کمبود «بیش از حد بحرانی» موشک‌های رهگیر پیشرفته در اروپا مواجه شده و این کمبود عمدتاً ناشی از جنگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ایران است.

در همین حال، گفته شده که این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره آسیب‌پذیری کشور‌های عضو ناتو در برابر حمله احتمالی روسیه ایجاد کرده است.

این مقام دفاعی آمریکا که نام او ذکر نشده، گفت نگران‌کننده‌ترین کمبود مربوط به موشک‌های رهگیر پاتریوت است؛ زیرا این موشک‌ها می‌توانند موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه را دفع کنند.

به گفته او، ارتش آمریکا در خاک اروپا قطعاً پاتریوت کافی برای مقابله با یک حمله بالستیک مستمر و گسترده را ندارد و حتی توانایی آن برای مقابله با یک حمله موشکی بالستیک منفرد یا موشک روسی که از مسیر خود منحرف شده باشد، «بسیار محدود» است.

به نوشته آسوشیتدپرس، این وضعیت پیامد‌های زنجیره‌ای جنگ آمریکا با ایران را آشکار می‌کند؛ جنگی که روز جمعه وارد ششمین ماه خود می‌شود. بخشی از ذخایر موشکی آمریکا در اروپا به منطقه آسیای غربی منتقل شده و آمریکا و متحدانش در منطقه برای مقابله با پهپاد‌ها و موشک‌های ایران، تعداد قابل‌توجهی از رهگیرها، از جمله پاتریوت‌ها را شلیک کرده‌اند.

نقش جنگ علیه ایران در کاهش ذخایر آمریکا

جنگ با ایران تنها مصرف کننده ذخایر آمریکا نبوده زیرا این کشور بخشی از ذخایر پاتریوت خود را برای اوکراین ارسال کرده است. اوکراین از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، موشک‌های پاتریوت را از آمریکا و کشور‌های اروپایی دریافت می‌کند. طبق داده‌های منتشر شده، آمریکا در دولت بایدن حدود ۶۰۰ موشک رهگیر پاتریوت در اختیار اوکراین قرار داد.

با این حال به گفته یک کارشناس نظامی، ارسال موشک به اوکراین از قبل برنامه‌ریزی شده بود؛ در حالی که کاهش ذخایر ناشی از جنگ ایران سریع و غیرمنتظره اتفاق افتاد و محدودیت‌های زنجیره تأمین را آشکار کرد.

آمریکا در اروپا همچنین با کمبود شدید موشک‌های تاکتیکی ATACMS مواجه است؛ موشک‌های بالستیک میان‌بردی که برای هدف قرار دادن مواضع پشت خطوط دشمن استفاده می‌شوند.

چرا پاتریوت این‌قدر مهم است؟

اروپا در شرایط کمبود پاتریوت، گزینه‌های محدودی برای مقابله با موشک‌های بالستیک پیشرفته روسیه دارد. این موشک‌ها می‌توانند همراه با تعداد زیادی پهپاد ارزان‌قیمت استفاده شوند و سامانه‌های دفاعی را تحت فشار قرار دهند.

موشک‌های بالستیک با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت به سمت هدف می‌روند و زمان بسیار کمی برای رهگیری باقی می‌گذارند. سامانه پاتریوت مسیر موشک را محاسبه و در عرض چند دقیقه رهگیر خود را شلیک می‌کند.

در همین حال، یک سامانه پاتریوت فقط می‌تواند منطقه محدودی را پوشش دهد؛ مثلاً یک پایگاه نظامی کوچک و نه یک شهر کامل.

بر اساس برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا، جنگ ایران باعث مصرف حدود ۶۵ درصد از ذخایر پاتریوت آمریکا شده است؛ یعنی حدود هزار و ۵۰۰ موشک از مجموع دو هزار و ۳۳۰ موشک آمریکا در این جنگ مصرف شده است.

منبع: آسوشیتدپرس