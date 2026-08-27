باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عراق برای اولین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران، گزینه‌ای را برای دریافت محموله‌های نفت خام در خارج از خلیج فارس راه‌اندازی کرده است، اقدامی که به منظور کاهش خطرات وابستگی به تنگه هرمز و افزایش انعطاف‌پذیری صادرات آن انجام می‌شود.

بر اساس سندی که به دست بلومبرگ رسیده است، شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (سومو) نفت خام متوسط ​​و سنگین بصره را برای ارسال در ماه آینده به مناقصه گذاشته است و تحویل آن از طریق انتقال کشتی به کشتی در سواحل عمان امکان‌پذیر است.

این روند نشان دهنده تغییر در استراتژی عراق از زمان شروع درگیری است، زیرا سومو پیش از این بر ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌هایی به خریداران، بازرگانان و پالایشگاه‌ها برای تشویق آنها به بارگیری نفت عراق از داخل خلیج فارس متکی بود.

هنوز مشخص نیست که شرکت سومو چگونه نفت خام را از خلیج فارس منتقل خواهد کرد، اما چندین شرکت انرژی و تجارت نفت، از جمله گروه ویتول و توتال انرژیز، در طول جنگ به ورود نفت عراق به بازار‌های جهانی کمک کردند. پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال انرژیز، این هفته اعلام کرد که این شرکت یکی از تاجران اصلی نفت عراق است.

وجود امکان تحویل نفت خام در خارج از تنگه هرمز، علیرغم خطرات امنیتی که کشتیرانی در منطقه را تهدید می‌کند، نشان دهنده ادامه جریان صادرات نفت عراق از خلیج فارس است. در همین حال، فراوانی منابع عراق به حمایت از عرضه جهانی کمک می‌کند و بر قیمت نفت فشار می‌آورد، چرا که علیرغم ناآرامی‌های امنیتی، محموله‌ها همچنان در حال ارسال هستند.

منبع: آر تی