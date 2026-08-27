عراق برای نخستین‌بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، امکان تحویل محموله‌های نفت خام خارج از خلیج فارس را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عراق برای اولین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران، گزینه‌ای را برای دریافت محموله‌های نفت خام در خارج از خلیج فارس راه‌اندازی کرده است، اقدامی که به منظور کاهش خطرات وابستگی به تنگه هرمز و افزایش انعطاف‌پذیری صادرات آن انجام می‌شود.

بر اساس سندی که به دست بلومبرگ رسیده است، شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (سومو) نفت خام متوسط ​​و سنگین بصره را برای ارسال در ماه آینده به مناقصه گذاشته است و تحویل آن از طریق انتقال کشتی به کشتی در سواحل عمان امکان‌پذیر است.

این روند نشان دهنده تغییر در استراتژی عراق از زمان شروع درگیری است، زیرا سومو پیش از این بر ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌هایی به خریداران، بازرگانان و پالایشگاه‌ها برای تشویق آنها به بارگیری نفت عراق از داخل خلیج فارس متکی بود.

هنوز مشخص نیست که شرکت سومو چگونه نفت خام را از خلیج فارس منتقل خواهد کرد، اما چندین شرکت انرژی و تجارت نفت، از جمله گروه ویتول و توتال انرژیز، در طول جنگ به ورود نفت عراق به بازار‌های جهانی کمک کردند. پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال انرژیز، این هفته اعلام کرد که این شرکت یکی از تاجران اصلی نفت عراق است.

وجود امکان تحویل نفت خام در خارج از تنگه هرمز، علیرغم خطرات امنیتی که کشتیرانی در منطقه را تهدید می‌کند، نشان دهنده ادامه جریان صادرات نفت عراق از خلیج فارس است. در همین حال، فراوانی منابع عراق به حمایت از عرضه جهانی کمک می‌کند و بر قیمت نفت فشار می‌آورد، چرا که علیرغم ناآرامی‌های امنیتی، محموله‌ها همچنان در حال ارسال هستند.

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، نفت عراق
خبرهای مرتبط
اجتناب شرکت‌های نفتی از کشتی‌های موجود در لیست سیاه ایران
کپلر: تردد در هرمز همچنان در سطح پایین باقی مانده است
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زاخارووا: روسیه برای مقابله با فشار‌های غیرقانونی آمریکا با ایران هماهنگ می‌شود
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ایران درباره کریدور موقت کشتیرانی در هرمز رایزنی کردند
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
تلفات سیلاب مرگبار نپال به ۳۵۳ نفر رسید
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
آخرین اخبار
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند
تلفات سیلاب مرگبار نپال به ۳۵۳ نفر رسید
رکورد مرگ ناشی از گرما در آلمان؛ ۱۵۸۰۰ قربانی در تابستان ۲۰۲۶
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ایران درباره کریدور موقت کشتیرانی در هرمز رایزنی کردند
زاخارووا: روسیه برای مقابله با فشار‌های غیرقانونی آمریکا با ایران هماهنگ می‌شود
چین: آمریکا بزرگترین امپراتوری هک جهان است
کره شمالی فروش موشک‌های آمریکا به کره جنوبی را محکوم کرد و وعده پاسخ «فوری و قدرتمند» داد
رئیس اطلاعات روسیه دیدار با رئیس سیا را تأیید کرد
ادعای گروسی: مذاکرات هسته‌ای با ایران متوقف شده است
کپلر: تردد در هرمز همچنان در سطح پایین باقی مانده است