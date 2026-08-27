منابع می‌گویند دولت ترامپ در حال مذاکره برای به‌دست آوردن سهم مالکیت در بیش از ۱۲ میدان نفتی ونزوئلا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره با دولت موقت ونزوئلا برای خرید سهم مالکیت در منابع عظیم نفتی این کشور آمریکای جنوبی است. 

گفته شده جزئیات هنوز در حال مذاکره است، اما گفت‌و‌گو‌ها بیش از ۱۲ میدان نفتی فعال در ونزوئلا را شامل می‌شود. این میادین در مجموع حدود ۹۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارند و پیش‌تر تحت کنترل افرادی نزدیک به دولت ونزوئلا بودند.

به گفته منابع، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا رئیس هیئت آمریکایی و دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا رئیس هیئت مذاکره‌کننده ونزوئلا است.

قرار است در مقابل واگذاری سهم مالکیت به آمریکا، تعدادی از شرکت‌های خصوصی آمریکایی در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ترامپ حتی پیش از صدور مجوز برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، به‌طور محرمانه درباره راه‌های به دست آوردن سهم مالکیت آمریکا در میادین نفتی ونزوئلا گفت‌و‌گو‌هایی را آغاز کرده بود.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: ونزوئلا ، دولت ترامپ ، میادین نفتی
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