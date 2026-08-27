مراسم قرعه کشی فصل ۲۰۲۶/۲۷ لیگ قهرمانان اروپا برگزار و ۳۶ تیم حاضر در مسابقات حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ در موناکو برگزار و ۳۶ تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.
قرعهکشی انجام شد و نتیجه نهایی را در زیر میبینید:
سید۱
رئالمادرید: اینتر - آرسنال - آیندهوون - رم - لایپزیش - شاختار - لاسک - آاک آتن
لیورپول: اتلتیکومادرید - اینتر - پورتو - کلاب بروژ - ویارئال - فنرباغچه - لنس - لاسک
پاریسنژرمن: بارسلونا - منچسترسیتی - رم - استونویلا - گالاتاسرای - ویارئال - براتیسلاوا - کومو
اینتر: رئالمادرید - لیورپول - کلوب بروژ - دورتموند - شاختار - فاینورد - اشتوتگارت - براتیسلاوا
منچسترسیتی: پاریسنژرمن - بارسلونا - اسپورتینگ - پورتو - ناپولی - لایپزیش - آاک آتن - لنس
بایرنمونیخ: آرسنال - اتلتیکومادرید - بتیس - منچستریونایتد - بودو - لیل - اسلاویا پراگ - وایکینگ
بارسلونا: منچسترسیتی - پاریسنژرمن - استونویلا - اسپورتینگ - فاینورد - کومو - صباح
آرسنال: رئالمادرید - بایرن مونیخ - دورتموند - بتیس - لیل - ناپولی - صباح - اسلاویا پراگ
اتلتیکومادرید: بایرن مونیخ - لیورپول - منچستریونایتد - آیندهوون - فنرباغچه - بودو - وایکینگ - اشتوتگارت
سید ۲
کلوب بروژ: لیورپول - اینتر - استون ویلا- آیندهوون - بودو - ناپولی - لنس - اشتوتگارت
دورتموند: اینتر - آرسنال - بتیس - استونویلا - ویارئال - بودو - آاک آتن - صباح
پورتو: منچسترسیتی - لیورپول - آیندهون - بتیس - ناپولی - فاینورد - اسلاویا پراگ - لاسک
استونویلا: پاریسنژرمن - بارسلونا - کلوب بروژ - فترباغچه - گالاتاسرای - وایکینگ - اسلاویا پراگ
بتیس: آرسنال - بایرن مونیخ - پورتو - دورتموند - فاینورد - لیل - کومو - براتیسلاوا
رم: رئالمادرید - پاریسنژرمن - اسپورتینگ - منچستریونایتد - لیل - فنرباغچه - براتیسلاوا - آاک آتن
منچستریونایتد: بایرن مونیخ - اتلتیکومادرید - رم - اسپورتینگ - لایپزیش - ویارئال - صباح - کومو
اسپورتینگ: بارسلونا - منچسترسیتی - منچستریونایتد - رم - گالاتاسرای - شاختار - لاسک - لنس
آیندهوون: اتلتیکومادرید - رئالمادرید - کلوب بروژ - پورتو - شاختار - لایپزیش - اشتوتگارت - وایکینگ
سید ۳
شاختار: رئالمادرید - اینتر - اسپورتینگ - آیندهوون - فنرباغچه - لایپزیش - آالک آتن - براتیلاوا
ویارئال: پاریسنژرمن - لیورپول - منچستریونایتد - دورتموند - ناپولی - فنرباغچه - صباح - اسلاویا
بودو: اتلتیکومادرید - بایرن مونیخ - دورتموند - کلوب بروژ - لیل - ناپولی - لاسک - لنس
لایپزیش: منچسترسیتی - رئالمادرید - آیندهوون - منچستریونایتد - شاختار - فاینورد - لانس - کومو
فنرباغچه: لیورپول - اتلتیکومادرید - رم - استون ویلا - ویارئال - شاختار - اسلاویاپراگ - لاسک
فاینورد: اینتر - بارسلونا - پورتو - بتیس - لایپزیش - گالاتاسرای - کومو - وایکینگ
گالاتاسرای: بارسلونا - پاریسنژرمن - استون ویلا - اسپورتینگ - فاینورد - لیل - اشتوتگارت - آاک آتن
ناپولی: آرسنال - منچسترسیتی - کلوب بروژ - پورتو - بودو - ویارئال - وایکینگ - صباح
لیل: بایرن مونیخ - آرسنال - بتیس - رم - گالاتاسرای - بودو - براتیسلاوا - اشتوتگارت
سید ۴
لنس - منچترسیتی - لیورپول - اسپورتینگ - کلوب بروژ - بودو - لایپزیش - کومو - اسلویا پراگ
اسلاویاپراگ - آرسنال - بایرن مونیخ - استون ویلا - پورتو - ویارئال - فنرباغچه - لانس - صباح
صباح - بارسلونا - آرسنال - دورتموند - منچستریونایتد - ناپولی - ویارئال - اسلایا پراگ - وایکینگ
اشتوتگارت - اتلتیکومادرید - اینتر - کلوب بروژ - آیندهوون - لیل - گالاتاسرای - وایکینگ - براتیسلاوا
کومو - پاریسنژرمن - بارسلونا - منچستریونایتد - بتیس - لایپزیش - فاینورد - آاک آتن - لانس
لاسک - لیورپول - رئالمادرید - پورتو - اسپورتینگ - فنرباغچه - بودو - براتیسلاوا - آاک آتن
وایکینگ - بایرن مونیخ - اتلتیکومادرید - آیندهوون - استون ویلا - فاینورد - ناپولی - صباح - اشتوتگارت
آاک آتن - رئال مادرید - منچسترسیتی - رم - دورتموند - گالاتاسرای - شاختار - لاسک - کومو
براتیسلاوا - اینتر - پاریسنژرمن - بتیس - رم - شاختار - لیل - اشتوتگارت - لاسک