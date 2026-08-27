مراسم قرعه کشی فصل ۲۰۲۶/۲۷ لیگ قهرمانان اروپا برگزار و ۳۶ تیم حاضر در مسابقات حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ در موناکو برگزار و ۳۶ تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

قرعه‌کشی انجام شد و نتیجه نهایی را در زیر می‌بینید:

سید‌۱

 رئال‌مادرید: اینتر - آرسنال - آیندهوون - رم - لایپزیش - شاختار - لاسک - آاک آتن

 لیورپول: اتلتیکومادرید - اینتر - پورتو - کلاب بروژ - ویارئال - فنرباغچه - لنس - لاسک

 پاری‌سن‌ژرمن: بارسلونا - منچسترسیتی - رم - استون‌ویلا - گالاتاسرای - ویارئال - براتیسلاوا - کومو

اینتر: رئال‌مادرید - لیورپول - کلوب بروژ - دورتموند - شاختار - فاینورد - اشتوتگارت - براتیسلاوا

 منچسترسیتی: پاری‌سن‌ژرمن - بارسلونا - اسپورتینگ - پورتو - ناپولی - لایپزیش - آاک آتن - لنس

 بایرن‌مونیخ: آرسنال - اتلتیکومادرید - بتیس - منچستریونایتد - بودو - لیل - اسلاویا پراگ - وایکینگ

 بارسلونا: منچسترسیتی - پاری‌سن‌ژرمن - استون‌ویلا - اسپورتینگ - فاینورد - کومو - صباح

 آرسنال: رئال‌مادرید - بایرن مونیخ - دورتموند - بتیس - لیل - ناپولی - صباح - اسلاویا پراگ

 اتلتیکومادرید: بایرن مونیخ - لیورپول - منچستریونایتد - آیندهوون - فنرباغچه - بودو - وایکینگ - اشتوتگارت

سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

سید ۲

 کلوب بروژ: لیورپول - اینتر - استون ویلا- آیندهوون - بودو - ناپولی - لنس - اشتوتگارت

 دورتموند: اینتر - آرسنال - بتیس - استون‌ویلا - ویارئال - بودو - آاک آتن - صباح

 پورتو: منچسترسیتی - لیورپول - آیندهون - بتیس - ناپولی - فاینورد - اسلاویا پراگ - لاسک

 استون‌ویلا: پاری‌سن‌ژرمن - بارسلونا - کلوب بروژ - فترباغچه - گالاتاسرای - وایکینگ - اسلاویا پراگ

 بتیس: آرسنال - بایرن مونیخ - پورتو - دورتموند - فاینورد - لیل - کومو - براتیسلاوا

 رم: رئال‌مادرید - پاری‌سن‌ژرمن - اسپورتینگ - منچستریونایتد - لیل - فنرباغچه - براتیسلاوا - آاک آتن

 منچستریونایتد: بایرن مونیخ - اتلتیکومادرید - رم - اسپورتینگ - لایپزیش - ویارئال - صباح - کومو

 اسپورتینگ: بارسلونا - منچسترسیتی - منچستریونایتد - رم - گالاتاسرای - شاختار - لاسک - لنس

 آیندهوون: اتلتیکومادرید - رئال‌مادرید - کلوب بروژ - پورتو - شاختار - لایپزیش - اشتوتگارت - وایکینگ

سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

سید ۳

شاختار: رئال‌مادرید - اینتر - اسپورتینگ - آیندهوون - فنرباغچه - لایپزیش - آالک آتن - براتیلاوا

 ویارئال: پاری‌سن‌ژرمن - لیورپول - منچستریونایتد - دورتموند - ناپولی - فنرباغچه - صباح - اسلاویا

بودو: اتلتیکومادرید - بایرن مونیخ - دورتموند - کلوب بروژ - لیل - ناپولی - لاسک - لنس

لایپزیش: منچسترسیتی - رئال‌مادرید - آیندهوون - منچستریونایتد - شاختار - فاینورد - لانس - کومو

 فنرباغچه: لیورپول - اتلتیکومادرید - رم - استون ویلا - ویارئال - شاختار - اسلاویاپراگ - لاسک

فاینورد: اینتر - بارسلونا - پورتو - بتیس - لایپزیش - گالاتاسرای - کومو - وایکینگ

 گالاتاسرای: بارسلونا - پاری‌سن‌ژرمن - استون ویلا - اسپورتینگ - فاینورد - لیل - اشتوتگارت - آاک آتن

ناپولی: آرسنال - منچسترسیتی - کلوب بروژ - پورتو - بودو - ویارئال - وایکینگ - صباح

لیل: بایرن مونیخ - آرسنال - بتیس - رم - گالاتاسرای - بودو - براتیسلاوا - اشتوتگارت  

سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

سید ۴
 لنس - منچترسیتی - لیورپول - اسپورتینگ - کلوب بروژ - بودو - لایپزیش - کومو - اسلویا پراگ

اسلاویاپراگ - آرسنال - بایرن مونیخ - استون ویلا - پورتو - ویارئال - فنرباغچه - لانس - صباح

صباح - بارسلونا - آرسنال - دورتموند - منچستریونایتد - ناپولی - ویارئال - اسلایا پراگ - وایکینگ

اشتوتگارت - اتلتیکومادرید - اینتر - کلوب بروژ - آیندهوون - لیل - گالاتاسرای - وایکینگ - براتیسلاوا

کومو - پاری‌سن‌ژرمن - بارسلونا - منچستریونایتد - بتیس - لایپزیش - فاینورد - آاک آتن - لانس

لاسک - لیورپول - رئال‌مادرید - پورتو - اسپورتینگ - فنرباغچه - بودو - براتیسلاوا - آاک آتن

وایکینگ - بایرن مونیخ - اتلتیکومادرید - آیندهوون  - استون ویلا -  فاینورد - ناپولی - صباح - اشتوتگارت

آاک آتن - رئال مادرید - منچسترسیتی - رم - دورتموند - گالاتاسرای - شاختار - لاسک - کومو

براتیسلاوا - اینتر - پاری‌سن‌ژرمن - بتیس - رم - شاختار - لیل - اشتوتگارت - لاسک

سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

برچسب ها: چمپیونز لیگ ، اروپا
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