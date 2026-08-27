رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های رسانه‌ای درباره قصد روسیه برای حمله به کشور‌های عضو ناتو را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به کشور‌های عضو ناتو حمله نخواهد کرد و گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه «جان رتکلیف» رئیس سازمان سیا، اوایل این هفته به مقام‌های روس درباره چنین حمله‌ای هشدار داده است را کم‌اهمیت جلوه داد.

ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «او به خاک کشورهای عضو ناتو حمله نخواهد کرد».

رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در گفت‌وگویی تلفنی با وبگاه آکسیوس نیز گفته بود که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد و رتکلیف برای انتقال پیام خاصی به مسکو اعزام نشده بود. رئیس جمهور آمریکا به این رسانه گفت: «رتکلیف هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار با همتای روس خود دیدار می‌کند. آنها رابطه بسیار خوبی دارند. هیچ پیامی در کار نبوده و اتفاق غیرعادی‌ای هم رخ نداده است».

جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا روز ۲۵ اوت (سه شنبه، سوم شهریور) در سفری اعلام‌نشده به مسکو رفت و با مقام‌های اطلاعاتی روسیه دیدار کرد؛ کرملین هم اصل این دیدار را تأیید کرده است.

در ادامه، وال‌استریت ژورنال گزارش داد آمریکا اخیراً به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد روسیه ممکن است در سال‌های آینده بخواهد عزم ناتو را با یک حمله محدود به یکی از اعضای ائتلاف، به‌ویژه کشور‌های حوزه بالتیک، آزمایش کند.

 طبق گزارش‌های رسانه‌ای، یکی از اهداف سفر رتکلیف این بوده که به روسیه اعلام کند که حمله به یک عضو ناتو خط قرمز است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین ، روسیه
خبرهای مرتبط
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
اروپا خواستار ازسرگیری استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین شد
زاخارووا: روسیه برای مقابله با فشار‌های غیرقانونی آمریکا با ایران هماهنگ می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زاخارووا: روسیه برای مقابله با فشار‌های غیرقانونی آمریکا با ایران هماهنگ می‌شود
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ایران درباره کریدور موقت کشتیرانی در هرمز رایزنی کردند
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
تلفات سیلاب مرگبار نپال به ۳۵۳ نفر رسید
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
آخرین اخبار
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند
تلفات سیلاب مرگبار نپال به ۳۵۳ نفر رسید
رکورد مرگ ناشی از گرما در آلمان؛ ۱۵۸۰۰ قربانی در تابستان ۲۰۲۶
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ایران درباره کریدور موقت کشتیرانی در هرمز رایزنی کردند
زاخارووا: روسیه برای مقابله با فشار‌های غیرقانونی آمریکا با ایران هماهنگ می‌شود
چین: آمریکا بزرگترین امپراتوری هک جهان است
کره شمالی فروش موشک‌های آمریکا به کره جنوبی را محکوم کرد و وعده پاسخ «فوری و قدرتمند» داد
رئیس اطلاعات روسیه دیدار با رئیس سیا را تأیید کرد
ادعای گروسی: مذاکرات هسته‌ای با ایران متوقف شده است
کپلر: تردد در هرمز همچنان در سطح پایین باقی مانده است