باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به کشور‌های عضو ناتو حمله نخواهد کرد و گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه «جان رتکلیف» رئیس سازمان سیا، اوایل این هفته به مقام‌های روس درباره چنین حمله‌ای هشدار داده است را کم‌اهمیت جلوه داد.

ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «او به خاک کشورهای عضو ناتو حمله نخواهد کرد».

رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در گفت‌وگویی تلفنی با وبگاه آکسیوس نیز گفته بود که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد و رتکلیف برای انتقال پیام خاصی به مسکو اعزام نشده بود. رئیس جمهور آمریکا به این رسانه گفت: «رتکلیف هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار با همتای روس خود دیدار می‌کند. آنها رابطه بسیار خوبی دارند. هیچ پیامی در کار نبوده و اتفاق غیرعادی‌ای هم رخ نداده است».

جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا روز ۲۵ اوت (سه شنبه، سوم شهریور) در سفری اعلام‌نشده به مسکو رفت و با مقام‌های اطلاعاتی روسیه دیدار کرد؛ کرملین هم اصل این دیدار را تأیید کرده است.

در ادامه، وال‌استریت ژورنال گزارش داد آمریکا اخیراً به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد روسیه ممکن است در سال‌های آینده بخواهد عزم ناتو را با یک حمله محدود به یکی از اعضای ائتلاف، به‌ویژه کشور‌های حوزه بالتیک، آزمایش کند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، یکی از اهداف سفر رتکلیف این بوده که به روسیه اعلام کند که حمله به یک عضو ناتو خط قرمز است.

منبع: رویترز