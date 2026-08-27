باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، طرح هادی و بهسازی معابر روستای «قرهبلاغ خان» از توابع بخش سریشآباد شهرستان قروه با حضور حسنی پدرام، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قروه، جانشین فرمانده سپاه ناحیه قروه، بخشدار سریشآباد، مدیر بنیاد مسکن شهرستان قروه و جمعی از مسئولان افتتاح شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان قروه در این مراسم اظهار کرد: اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای قرهبلاغ خان شامل ۱۷۵ مترمکعب دیوار حائل، سه هزار متر طول جدولگذاری و هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت بوده که با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
وی از همکاری و مشارکت دهیاری، شورای اسلامی و اهالی روستای قرهبلاغ خان در اجرای این طرح قدردانی کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قروه نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن، بر استمرار فعالیتهای عمرانی و آبادانی روستاها تأکید کرد و خواستار تداوم این اقدامات با توان بیشتر شد.
آسفالت ۵۸۰۰ مترمربع از معابر روستای ینگیجه مریوان
همزمان با هفته دولت، پروژه آسفالت معابر روستای «ینگیجه» از توابع بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان نیز با حضور فرماندار مریوان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار خاوومیرآباد، رؤسای ادارات، جمعی از مسئولان و اهالی روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با پیگیری و هماهنگی منظومههای روستایی و همکاری واحد نظارت و ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداری خاوومیرآباد اجرا شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان برای اجرای این طرح چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده و با استفاده از ماشینآلات، عملیات زیرسازی معابر و اجرای پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع آسفالت را انجام داده است.
همچنین بخشداری منطقه با اختصاص سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار، عملیات بهسازی، جدولگذاری معابر و اجرای دیوار حائل در روستای ینگیجه را به انجام رسانده است.
مهندس ذوالفقاری با اشاره به آثار اجرای این پروژه گفت: مجموعه این اقدامات با پیگیری منظومههای روستایی و همکاری دستگاههای اجرایی، گامی مؤثر برای ارتقای زیرساختهای روستای ینگیجه و محور گردشگری دریاچه زریبار، بهبود وضعیت ترافیک معابر و افزایش رفاه ساکنان این روستا به شمار میرود.
اجرای طرح هادی در روستای گرگر علیا کامیاران
در چهارمین روز از هفته دولت نیز طرح هادی روستای «گرگر علیا» از توابع شهرستان کامیاران با حضور میرزایی، فرماندار کامیاران، جمعی از مسئولان و اهالی روستا به بهرهبرداری رسید.
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کامیاران در این مراسم اظهار کرد: برای آمادهسازی، زیرسازی و جدولگذاری معابر روستای گرگر علیا توسط دهیاری تاکنون ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
شهرام مرادی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز برای اجرای پنج هزار مترمربع آسفالت معابر این روستا، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی هزینه کرده است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز ۷۳۸ متر طول شبکه دفع و جمعآوری فاضلاب و پنج هزار و ۱۵۰ مترمربع سنگفرش در این روستا با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال اجرا شده است.
اجرای این طرحها در روستاهای مختلف استان کردستان در راستای توسعه زیرساختهای روستایی، بهسازی معابر، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و آبادانی مناطق روستایی انجام شده است.