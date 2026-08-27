باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار است هفته آینده با مدیران پالایشگاهها و کسبوکارهای سوخترسانی آمریکایی دیدار کند تا بر تلاشهای دولت برای کاهش قیمت بنزین تأکید کند.
به گفته افراد آگاه، دولت ترامپ در تلاش است در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر (آبان) فشار ناشی از جنگ با ایران را بر مصرفکنندگان آمریکایی کاهش دهد.
خبرگزاری رویترز از ابتدای جنگ هشدار داده بود که جهش قیمت بنزین میتواند اکثریت شکننده جمهوریخواهان در کنگره را تهدید کند.
اخیرا واشنگتنپست نیز در تحلیل انتخاباتی خود نوشته است که فضای اقتصادی آمریکا برای جمهوریخواهان مطلوب نیست.
واشنگتنپست تأکید میکند که افزایش قیمت بنزین برای جمهوریخواهان فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه میتواند به یک مشکل انتخاباتی مستقیم تبدیل شود. زیرا جنگ ایران باعث شده قیمت بنزین در آمریکا بالای ۴ دلار در هر گالن باقی بماند و همزمان اعتماد مصرفکنندگان به وضعیت اقتصادی کاهش پیدا کند.
به نوشته این روزنامه، مشکل برای ترامپ از این جهت جدیتر است که کاهش هزینه زندگی یکی از وعدههای اصلی او بوده است. جمهوریخواهان پیش از این، دولت بایدن را بهخاطر تورم سرزنش میکردند، اما حالا خود با وضعیتی مواجه شدهاند که جنگی که ترامپ آغازگر آن بود، سبب افزایش هزینه سوخت و در نتیجه افزایش هزینه حملونقل و کالاها شده است.
منبع: رویترز