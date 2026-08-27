باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
اعطای عنوان «دستگاه برگزیده» در بخش «یاور فتح» بیستویکمین دوره جشنواره شهید رجایی به وزارت امور خارجه و ابراز عنایت و اعتماد جنابعالی، موجب دلگرمی و مباهات مجموعه وزارت امور خارجه شد.
کسب این عنوان، که در پاسداشت مجاهدتها و تلاشهای دستگاه دیپلماسی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و نقشآفرینی در دفاع از منافع و حقوق ملت بزرگ ایران و تبیین مواضع کشور در عرصه بینالمللی اعطا شده است، برای همکاران این وزارتخانه افتخاری ارزشمند و مسئولیتی مضاعف به شمار میرود. در آن روزهای دشوار، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همگام با دیگر عرصههای دفاع از میهن، با حضوری فعال و شبانهروزی در میدان بینالمللی، برای تبیین حقیقت، مقابله با روایتهای ناروا، جلب حمایت و همبستگی جهانی و پاسداری از منافع و امنیت ملی کشور تلاش کرد.
این موفقیت را مرهون الطاف الهی، رهنمودها و حمایتهای مقام معظم رهبری و همراهی صمیمانه جنابعالی، اعضای دولت و حاصل ایستادگی و کوشش بیوقفه همکاران ارجمندم در ایفای مسئولیتهای خطیر خود در خدمت به میهن اسلامی میدانیم. بیتردید، آنچه در آن روزهای سرنوشتساز در عرصه دیپلماسی کشور رقم خورد، جلوهای از همدلی و همافزایی ملی در دفاع از ایران و صیانت از عزت و اقتدار کشور بود.
بر خود لازم میدانم از حمایتهای حضرتعالی و دولت محترم از وزارت امور خارجه صمیمانه قدردانی کنم. به نمایندگی از همکارانم اطمینان میدهم وزارت امور خارجه با عزمی راسخ و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود، در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت، همچنان در خط مقدم دیپلماسی، برای صیانت از منافع ملی، دفاع از حقوق ملت ایران، اعتلای نام ایران اسلامی و تحقق اهداف دولت گام خواهد برداشت.
از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی و اعضای محترم دولت، توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف ایران و برای میهن عزیزمان، عزت، سربلندی و سرافرازی مسئلت دارم.