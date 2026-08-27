وزیر امور خارجه قطر که برای رایزنی با مقام‌های ارشد کشورمان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه به تهران سفر کرده است، با عراقچی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با استقبال از تداوم نقش‌آفرینی کشور‌های منطقه و همسایه برای کمک به کاهش تنش، خاطرنشان کرد وضعیت کنونی منحصرا نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز استمرار اقدامات مداخله‌جویانه و غیرقانونی آمریکا به‌ویژه محاصره دریایی و تروریسم اقتصادی آن علیه ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی ایران درباره ضرورت تقویت اعتماد بین کشور‌های منطقه با هدف ایجاد سازوکار‌های امنیت منطقه‌ای درون‌زا و مستقل از مداخلات بازیگران بیرونی، یادآوری کرد: نیل به چنین هدفی مستلزم پایبندی همه کشور‌های منطقه به اصل حسن همجواری و ممانعت از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات آنها برای تدارک و اجرای اقدامات تجاوزکارانه و نیز جنگ اقتصادی علیه ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ناامنی تحمیل‌شده بر تنگه هرمز به واسطه تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران که متاسفانه با همراهی و همدستی برخی کشور‌های منطقه صورت گرفت، تصریح کرد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و نیز جنایات و خسارات وارده به ایران، صحبت از بازگشت وضعیت به قبل از ۹ اسفند ۱۴۹۴ کرد. عراقچی تاکید کرد ایران با حسن نیت مشغول اجرای تعهدات خود طبق تفاهم خاتمه جنگ، از جمله بند ۵ تفاهم، بود که آمریکا با نقض عهد روند اجرای تفاهم را مختل کرد و اخیرا نیز با اعلام موج جدید تروریسم اقتصادی، عناد و دشمنی خود با ملت ایران را بیش لز پیش آشکار کرد.

عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع و امنیت ملی خود مصمم و ثابت‌قدم است و از همه ظرفیت‌ها برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود استفاده خواهد کرد.

در این دیدار، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز با اشاره به موضع اصولی این کشور برای حفاظت از امنیت و ثبات منطقه، بر اهمیت تداوم مشورت‌ها برای کاهش تنش و ناامنی در منطقه تاکید کرد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: عراقچی ، قطر
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