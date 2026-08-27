روسیه با اشاره به حمله اوکراین نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، تاکید کرد که زلنسکی با به خطر انداختن بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا، بدنبال فاجعه هسته‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به دنبال یک فاجعه هسته‌ای در اروپا است.

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به حمله هوایی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا بیانیه‌ای صادر کرد. زاخارووا در مورد هدف قرار گرفتن سایت ذخیره خشک سوخت هسته‌ای مصرف‌شده در نیروگاه توسط اوکراین در روز چهارشنبه اظهار نظر کرد.

زاخارووا گفت: «نمونه‌های بیشتری از رفتار بی‌ملاحظه و فزاینده زلنسکی و اطرافیانش وجود دارد که به تمام جهان تمایل آنها را برای تضعیف ایمنی هسته‌ای بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا و ایجاد یک فاجعه هسته‌ای در آنجا نشان می‌دهد.»

زاخارووا همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تا در واکنش به حملات هوایی اوکراین به این نیروگاه، اقدامات مناسبی را اتخاذ کند.

در پایان این بیانیه آمده است: «ما بار دیگر از رهبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهیم که جدیت اوضاع را به رسمیت بشناسد و اقدامات جامعی را برای تاثیرگذاری بر کی‌یف اتخاذ کند.»

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، نیروگاه زاپوریژیا ، وزارت خارجه روسیه
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