معاون استاندار لرستان از اختصاص ۵۳ همت منابع اقتصادی و عمرانی به استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون استاندار لرستان با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات، پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاریهای استان، از اختصاص ۵۳ همت منابع اقتصادی و عمرانی در جریان سفر رئیسجمهور به لرستان خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۶ همت از این منابع جذب شده و چند طرح مهم صنعتی نیز آماده ورود به مرحله تولید هستند.
دکتر امیدی اظهار کرد: در جریان سفر ریاست جمهوری به لرستان، در بخش اقتصادی ۲۳ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای استان اختصاص پیدا کرد که این منابع میتواند نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی و حفظ و توسعه اشتغال داشته باشد
وی افزود: در حوزه عمرانی نیز ۳۰ همت اعتبار به لرستان اختصاص یافت که جذب و هزینهکرد صحیح این منابع میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی استان را برطرف کرده و روند اجرای پروژههای عمرانی را شتاب ببخشد.
جذب نزدیک به ۶ همت از اعتبارات
معاون استاندار لرستان با اشاره به روند جذب اعتبارات گفت: تاکنون نزدیک به ۶ همت از اعتبارات اختصاصیافته به استان جذب شده است و پیگیریها برای جذب سایر منابع همچنان ادامه دارد.
امیدی تأکید کرد که استفاده از ظرفیتهای ایجادشده برای تأمین مالی پروژهها و حمایت از واحدهای تولیدی، یکی از اولویتهای اقتصادی استان است و باید روند تخصیص و جذب منابع با سرعت بیشتری دنبال شود.
سه طرح صنعتی در آستانه تولید
وی در ادامه از آماده بودن چند طرح صنعتی مهم در شهرستانهای مختلف لرستان برای آغاز تولید خبر داد و گفت: طرح تولید کاغذ از سنگ الیگودرز، آهک صنعتی پلدختر و صنایع غذایی الیگودرز از جمله پروژههایی هستند که آماده تولید شدهاند.
به گفته معاون استاندار، فعال شدن این طرحها میتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید استان، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستانهای محل اجرای پروژهها را فراهم کند.
بانکها پای پروژههای بزرگ لرستان آمدند
امیدی همچنین از ورود شبکه بانکی به تأمین مالی پروژههای بزرگ استان خبر داد و گفت: طبق پیگیریهای انجامشده، چند بانک استان برای سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای مهم اقتصادی اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: از جمله این طرحها میتوان به لاستیکسازی خرمآباد، لاستیکسازی الیگودرز و گاوداری ۷ هزار رأسی دورود اشاره کرد که تأمین منابع مالی آنها میتواند گام مهمی در مسیر فعال شدن این پروژهها باشد.
ورود بانکها به این پروژهها از این جهت اهمیت دارد که بخشی از طرحهای بزرگ صنعتی و اقتصادی استان به دلیل کمبود منابع مالی یا طولانی شدن فرآیند تأمین سرمایه، با کندی مواجه بودهاند و تأمین مالی میتواند زمینه شتاب گرفتن عملیات اجرایی آنها را فراهم کند.
۱۸ همت سرمایهگذاری در گردشگری لرستان
معاون استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری، از ۱۸ همت سرمایهگذاری در این بخش خبر داد.
امیدی گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری باید بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: لرستان از ظرفیتهای گسترده طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری میتواند علاوه بر افزایش حضور گردشگران، زمینه ایجاد اشتغال، رونق کسبوکارهای محلی و افزایش درآمد استان را فراهم کند.
بهرهبرداری از ۳۳ طرح اقتصادی
امیدی همچنین از بهرهبرداری از ۳۳ طرح اقتصادی به ارزش ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در لرستان خبر داد.
وی اجرای این طرحها را بخشی از روند توسعه اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: فعال شدن طرحهای اقتصادی و تولیدی، افزایش سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام میتواند زمینهساز تحرک بیشتر در اقتصاد لرستان باشد.
زیرساختهای گردشگری در مسیر توسعه
معاون استاندار لرستان در ادامه بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری استان تأکید کرد و گفت: توسعه این زیرساختها باید متناسب با ظرفیتهای موجود و با هدف تبدیل گردشگری به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان دنبال شود.
بر اساس این گزارش، اختصاص ۲۳ همت تسهیلات سرمایه در گردش، ۳۰ همت اعتبار عمرانی، جذب نزدیک به ۶ همت از منابع، سرمایهگذاری ۱۸ همتی در گردشگری و بهرهبرداری از ۳۳ طرح اقتصادی به ارزش ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، بخشی از برنامهها و اقدامات انجامشده برای تقویت زیرساختها و ظرفیتهای اقتصادی لرستان است؛ برنامهای که در صورت تسریع در تأمین مالی و اجرای پروژههای بزرگ، میتواند فصل تازهای در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان رقم بزند.