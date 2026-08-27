مبل و منبت ملایر ظرفیت صادرات جهانی را دارد

وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه رفیع هنر-صنعت مبل و منبت در عرصه بین‌المللی، بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای این صنعت تاکید کرد و گفت: این هنر صنعت ظرفیت صادرات جهانی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری عصر پنجشنبه در آیین افتتاح هفتمین جشنواره مبل و منبت ملایر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هنرمندان ملایر با همت والای خود، هنر مبل و منبت این دیار را به ثبت جهانی رساندند و در اکسپوی دبی، در جمع کشور‌های جهان، مبل و منبت ملایر درخشید و نام ایران را سربلند کرد.

رحیمی با بیان اینکه ثبت جهانی این هنر، نقطه عطفی برای پیشرفت آن است، تصریح کرد: اکنون که این هنر ارزشمند در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده، باید برای رسیدن به جایگاه اصلی و شایسته آن تلاش کنیم.

وی بیان کرد: مبل و منبت ملایر ظرفیت آن را دارد که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و این امتیاز بسیار بزرگ برای ملایر، استان همدان و کل ایران اسلامی است.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم فراهم‌سازی بستر‌های صادراتی، خاطرنشان ساخت: باید بازار صادراتی این محصولات فراهم شود و زیرساخت‌های لازم از جمله هتلینگ و امکانات گردشگری برای پذیرایی از تجار و بازدیدکنندگان خارجی مهیا شد.

رحیمی پیشنهاد داد: دبیرخانه جشنواره باید به جایگاه واقعی خود برسد و کارگروه ویژه‌ای برای توسعه و ارتقای این صنعت تعریف شود، ما نیز افتخار می‌کنیم که عضو این کارگروه باشیم و از هیچ حمایتی دریغ نکنیم.

وی با اشاره به اضافه شدن رشته فرش در تیزر امسال جشنواره، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی، بتوان زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی این هنر-صنعت را بیش از پیش فراهم کرد.

وزیر دادگستری خطاب به هنرمندان و فعالان این عرصه، گفت: همه مردم به این هنر-صنعت نیاز دارند و می‌توان این هنر را به جهان صادر کرد.

رحیمی گفت: اگر صادرات رونق بگیرد، حتی تحصیل‌کردگان و جوانان جویای کار نیز می‌توانند در این عرصه مشغول شوند. ما در کنار شما هستیم و مطمئن باشید با تلاش بیشتر، جایگاه ملایر ارتقا خواهد یافت و ثمره آن را مردم عزیز ایران خواهند برد.

دشمن ناجوانمردانه می‌جنگد و همواره به دنبال ایجاد تفرقه و شکاف در میان ملت ایران است؛ از این رو باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم در مسیر تفرقه حرکت کنیم.

وی با تاکید بر خصلت‌های والای ملت ایران افزود: ایرانی‌ها هیچ‌گاه به هیچ کشوری حمله نکرده‌اند و هرگز تسلیم زورگویی‌های دشمنان نمی‌شوند. ما رهبری داریم که با صلابت از آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی دفاع می‌کند و این سرمایه بزرگی برای کشور است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مبل و منبت ، صادرات جهانی
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