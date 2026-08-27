رییس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود گفت: آیین اختتامیه «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» از دوازدهم شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز با حضور یک‌هزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی در شاهرود برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدحسن امامین شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز و مناسبت‌های مرتبط با جامعه سلامت، افزود: ۶۲ هزار نفر از جامعه سلامت در بخش‌های مختلف رویداد ملی قرآن و عترت از ۶ ماه پیش تاکنون در رقابت با یکدیگر هستند که یک‌هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در اختتامیه در شاهرود حضور می‌یابند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای جمعیتی بالغ بر ۱۸۵ هزار نفر در این شهرستان، گفت: اجرای موفق این طرح می‌تواند مسیر تحقق عدالت در سلامت، دسترسی بهتر مردم به خدمات درمانی و تشخیص و درمان به‌موقع بیماری‌ها را هموار کند.

وی ادامه داد: طی مرحله نخست ۶۴ دانشگاه وارد این برنامه شدند و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز وارد برنامه شد که جمعیتی بالغ بر ۱۸۵ هزار نفر را شامل می‌شود.

وی گفت: بسیاری از همکاران در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح یک، عهده‌دار ارائه خدمات هستند و تیم سلامت، جمعیت تحت پوشش را مدیریت می‌کند و دیگر همکاران نیز در حوزه‌های دارو، دندانپزشکی و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سرپایی و بستری ایفای نقش می‌کنند.

میزبانی شاهرود از سی‌امین دوره جشنواره ملی قرآنی نظام سلامت از ۱۲ شهریور

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با اشاره به دستاورد‌های این دانشگاه در حوزه‌های مختلف، گفت: جامعه پزشکی، بهداشت و درمان و کارکنان نظام سلامت با روحیه همدلی، حفظ اتحاد و انسجام در کنار مردم هستند و برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر تلاش می‌کنند.

امامیان، پزشکی خانواده را یک تکلیف قانونی و یکی از بزرگ‌ترین مسیر‌های پیش‌روی نظام سلامت برشمرد و افزود: در صورت موفقیت این برنامه، می‌توان شاهد دستاورد‌های دیگری بود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح پزشکی خانواده می‌تواند نظام سلامت را به سمت عدالت در سلامت، برخورداری بهتر از خدمات سلامت، بهره‌مندی صحیح و تعریف‌شده از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، پیشگیری، درمان و تشخیص به‌موقع بیماری‌ها هدایت کند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم و همراهی کارکنان نظام سلامت، گفت: امید می‌رود با مشارکت بیشتر مردم و همراهی پزشکان این برنامه به بهترین شکل اجرا و شاهرود مانند گذشته نمونه‌ای موفق در اجرای برنامه‌های ملی شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود خاطرنشان کرد: بسیاری از بیمارانی که نیازمند درمان‌های خاص، شیمی‌درمانی، برخی جراحی‌ها و خدمات اختصاصی و تخصصی بودند، در شرایط جنگی در فروردین ۱۴۰۵ درمان خود را بدون کوچک‌ترین وقفه دریافت کردند و این روند ادامه یافت.

امامیان ادامه داد: طی تلاش معاونت غذا و دارو و همه گروه‌های مرتبط با حوزه دارویی، اقلام دارویی مورد نیاز مردم از شیرخشک تا دارو‌های خاص در دسترس قرار داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود افزود: اگرچه گاهی محدودیت‌هایی در برخی دارو‌ها وجود داشت، اما تلاش شد کمبود‌هایی که موجب محرومیت مردم از خدمات دارویی شود، ایجاد نشود.

برچسب ها: مسابقات قرآنی ، جشنواره ملی قرآن
خبرهای مرتبط
جشنواره ملی قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مشهد برگزار شد
رونمایی از پوستر سومین جشنواره ملی ترنم وحی در مشهد
برگزاری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میزبانی شاهرود از سی‌امین جشنواره ملی قرآنی نظام سلامت از ۱۲ شهریور
آخرین اخبار
میزبانی شاهرود از سی‌امین جشنواره ملی قرآنی نظام سلامت از ۱۲ شهریور