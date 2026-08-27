باشگاه خبرنگاران جوان-محمدحسن امامین شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز و مناسبت‌های مرتبط با جامعه سلامت، افزود: ۶۲ هزار نفر از جامعه سلامت در بخش‌های مختلف رویداد ملی قرآن و عترت از ۶ ماه پیش تاکنون در رقابت با یکدیگر هستند که یک‌هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در اختتامیه در شاهرود حضور می‌یابند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای جمعیتی بالغ بر ۱۸۵ هزار نفر در این شهرستان، گفت: اجرای موفق این طرح می‌تواند مسیر تحقق عدالت در سلامت، دسترسی بهتر مردم به خدمات درمانی و تشخیص و درمان به‌موقع بیماری‌ها را هموار کند.

وی ادامه داد: طی مرحله نخست ۶۴ دانشگاه وارد این برنامه شدند و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز وارد برنامه شد که جمعیتی بالغ بر ۱۸۵ هزار نفر را شامل می‌شود.

وی گفت: بسیاری از همکاران در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت در سطح یک، عهده‌دار ارائه خدمات هستند و تیم سلامت، جمعیت تحت پوشش را مدیریت می‌کند و دیگر همکاران نیز در حوزه‌های دارو، دندانپزشکی و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سرپایی و بستری ایفای نقش می‌کنند.

میزبانی شاهرود از سی‌امین دوره جشنواره ملی قرآنی نظام سلامت از ۱۲ شهریور

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با اشاره به دستاورد‌های این دانشگاه در حوزه‌های مختلف، گفت: جامعه پزشکی، بهداشت و درمان و کارکنان نظام سلامت با روحیه همدلی، حفظ اتحاد و انسجام در کنار مردم هستند و برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر تلاش می‌کنند.

امامیان، پزشکی خانواده را یک تکلیف قانونی و یکی از بزرگ‌ترین مسیر‌های پیش‌روی نظام سلامت برشمرد و افزود: در صورت موفقیت این برنامه، می‌توان شاهد دستاورد‌های دیگری بود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح پزشکی خانواده می‌تواند نظام سلامت را به سمت عدالت در سلامت، برخورداری بهتر از خدمات سلامت، بهره‌مندی صحیح و تعریف‌شده از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، پیشگیری، درمان و تشخیص به‌موقع بیماری‌ها هدایت کند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم و همراهی کارکنان نظام سلامت، گفت: امید می‌رود با مشارکت بیشتر مردم و همراهی پزشکان این برنامه به بهترین شکل اجرا و شاهرود مانند گذشته نمونه‌ای موفق در اجرای برنامه‌های ملی شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود خاطرنشان کرد: بسیاری از بیمارانی که نیازمند درمان‌های خاص، شیمی‌درمانی، برخی جراحی‌ها و خدمات اختصاصی و تخصصی بودند، در شرایط جنگی در فروردین ۱۴۰۵ درمان خود را بدون کوچک‌ترین وقفه دریافت کردند و این روند ادامه یافت.

امامیان ادامه داد: طی تلاش معاونت غذا و دارو و همه گروه‌های مرتبط با حوزه دارویی، اقلام دارویی مورد نیاز مردم از شیرخشک تا دارو‌های خاص در دسترس قرار داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود افزود: اگرچه گاهی محدودیت‌هایی در برخی دارو‌ها وجود داشت، اما تلاش شد کمبود‌هایی که موجب محرومیت مردم از خدمات دارویی شود، ایجاد نشود.