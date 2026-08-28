باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که به نظر میرسد عربستان در حال آماده شدن برای جنگی جدید با یمن است و به نقل از تحلیلگرانی نوشت که میگویند حملات یمنیها علیه این عربستان که به دلیل سالها محاصره یمن است، هر دو طرف را به سمت یک جنگ تمامعیار سوق میدهد.
این روزنامه خاطرنشان کرد که اهداف عربستان در صورت بازگشت به یک جنگ تمام عیار با انصارالله همچنان نامشخص است. این در تضاد با کارزار اولیه این کشور در سال ۲۰۱۵ است، زمانی که جنگ علیه این جنبش را به امید بیرون راندن آنها از صنعاو بازگرداندن دولت تحت کنترل خود آغاز کرد، در عوض، ریاض خود را درگیر جنگی یک دههای یافت که حاکمیت جنبش انصارالله را در شمال یمن تثبیت کرد و منجر به مرگ صدها هزار یمنی بر اثر حملات هوایی، گرسنگی و بیماری شد.
به نوشته نیویورک تایمز، تعداد کمی احتمال حذف کامل انصارالله را میبینند. در عوض، عربستان ممکن است سعی کرده باشد این جنبش را تضعیف کند و آن را تحت فشار قرار دهد تا مجددا وارد جنگ داخلی با گروههای تحت حمایت سعودی شود.
این روزنامه اظهار داشت که کانالهای ارتباطی که سالها بین دو طرف باز مانده بود، ممکن است از بین رفته باشد. محمد الباشا، تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن و متخصص در امور یمن، اظهار داشت: «من در این مرحله هیچ راه حل سیاسی نمیبینم. جنگ اجتنابناپذیر است.»
یک مقام سعودی که نخواست نامش فاش شود، ادعا کرد که سعودیها به صلح تمایل دارند، اما افزود که برای جنگ با یمن آماده است.
منبع: النشره