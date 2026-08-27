باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتوگو با شبکه المنار ضمن هشدار جدی به ایالات متحده، جزئیاتی از شکستن محاصره دریایی و وضعیت صادرات نفت ایران ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر محاصره ادامه پیدا کند، ما منافع اقتصادی آمریکا را صد در صد و با شدت و قدرت هدف قرار خواهیم داد گفت: در دوران آتشبس، محاصره دریایی را شکستیم و موفق به صادرات حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت شدیم.
سرلشکر رضایی ادامه داد: میزان فروش نفت به سطح پیش از تحریم بازگشته است؛ علاوه بر تخلیه ذخایر شناور، مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کردهایم که به تدریج در حال افزایش است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، در واکنش به گزارشهای مربوط به توطئه علیه پسر ترامپ، این ادعاها را پروپاگاندای ساختگی و ترفندهای نتانیاهو خواند.
او اظهار کرد: ادعای وجود نقشهای علیه فرزند ترامپ، تنها یک دروغ بزرگ است که نتانیاهو برای فریب دادن و ترساندن رئیسجمهور آمریکا طراحی کرده است. نتانیاهو با پخش اخبار دروغین مبنی بر «نقشه ترور ترامپ توسط ایرانیها»، او را دچار وحشت کرده و در تصمیمگیریهای وی اختلال ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تغییر شیوه سفر ترامپ به ترکیه در پی این دروغها، گفت: او از ترس این اخبار، مانند یک کارگر با خودروی حمل غذا جابهجا شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: اگر ما تصمیمی را اتخاذ کنیم، هیچچیز مانع اجرای آن نخواهد بود، اما این اخبار صرفاً اراجیف نتانیاهو است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران تحولات مربوط به بیروت و ضاحیه را با حساسیت کامل زیر نظر دارد افزود: بیروت و ضاحیه جنوبی خط قرمز ما هستند و هیچکس حق ندارد بهسمت این مناطق حرکت کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه ایران مراحل جنگ را به تدریج مدیریت کرده، افزود: خودداری از هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس در مراحل قبلی شروع شد. ایران سپس دامنه پاسخها را گسترش داد تا شامل پایگاههای آمریکایی در سایر کشورها شود. این حملات تدریجی با هدف رعایت جنبههای بشردوستانه بود و اینکه پیروزیهای ایران در سطح منطقه و جهان، مشروعیت بالاتری داشته باشد.
سرلشکر رضایی بازگشایی کامل تنگه هرمز را به اجرای شروط ایران توسط آمریکا منوط کرد و گفت: توقف جنگ در عرصههای مختلف غرب آسیا به ویژه در لبنان، عقبنشینی اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان و پایان دادن به جنگ غزه از شروط مطرح شده از سوی ایران در هر توافقی با آمریکاست. ادامه تنش در یک منطقه میتواند از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی، بر تمامی کشورهای منطقه تأثیر بگذارد.
او افزود: کشورهای منطقه را یک زنجیره به هم پیوسته است که ناامنی در هر کشوری منجر به افزایش هزینه سرمایهگذاری و تضعیف فرصتهای توسعه در سایر کشورها میشود.