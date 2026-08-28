ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، نام دریاچه انتاریو در مرز آمریکا و کانادا را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، نام دریاچه انتاریو (دریاچه‌ای که در مرز کانادا و آمریکاست) را به دریاچه آمریکا تغییر داد و گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم وضعیت موجود با کانادا ادامه یابد.»

ترامپ از قصد واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودرو‌های کانادایی که وارد بازار آمریکا می‌شوند، خبر داد و با حمله به مقامات کانادایی گفت: «آن‌ها با ما خیلی بد رفتار کردند، آنها آدم‌های بدی هستند و تعرفه‌های ۴۰۰ درصدی بر کشاورزان ما اعمال می‌کنند.»

ترامپ در همین زمینه افزود: «ما آنچه را که به عنوان خلیج مکزیک شناخته می‌شد، گرفتیم و نام آن را به خلیج آمریکا تغییر دادیم و تنها چیزی که اکنون کم است، یک اقیانوس است.»

شایان ذکر است که دولت کانادا با توجه به ادامه تنش‌ها بین اتاوا و واشنگتن بر سر تعرفه‌های گمرکی وضع شده توسط ترامپ از ساکنان کانادا خواسته است تا محصولات آمریکایی را تحریم کنند. علاوه بر مواد غذایی و محصولات روزمره، اثرات تحریم در کانادا به بخش گردشگری نیز گسترش یافته است، که از سال گذشته آغاز شد و کاهش ۲۵ درصدی در تعداد کانادایی‌هایی که به آمریکا سفر می‌کنند، ثبت شده است.

منبع: المیادین