باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد بر اساس اسنادی که رویت کرده و مصاحبه با چند مقام آگاه، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، ارتش آمریکا را با یک «بحران شدید مالی» مواجه کرده است؛ بهطوری که نیروی دریایی آمریکا ناچار شده برای پوشش هزینههای جنگ، از حقوق و دستمزد و سایر منابع خود پول منتقل کند.
در یکی از یادداشتهای پنتاگون درباره بودجه نیروی دریایی آمریکا که گاردین به آن دست یافته، هشدار داده شده است که حسابهای مربوط به پرداخت حقوق با «کسری بودجه» مواجه شدهاند؛ زیرا وزارت دفاع برای تأمین هزینه عملیات جنگی، از این منابع نیز برداشت کرده است.
کارشناسان و مقامات سابق آمریکایی میگویند منابع مالی در حال تمام شدن است. در این راستا، هارلان اولمن، افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا در توصیف این وضعیت گفت: «قلک پول شکسته است».
در همین حال، یک مقام نیروی دریایی و یک پیمانکار این نیرو نیز گفتند به دلیل کمبود منابع مالی، برخی تعمیرات غیراضطراری تأسیسات مستقر در ساحل به تعویق افتاده است.
وقتی ترامپ در اوایل اسفند جنگ را آغاز کرد، بودجه ارتش آمریکا بهویژه نیروی دریایی، بهسرعت تحت فشار قرار گرفت. نیروی دریایی نهتنها در نخستین موج حملات نقش داشت، بلکه بعداً مسئولیت اجرای یک محاصره گسترده دریایی را نیز بر عهده گرفت.
کاخ سفید در نهایت از کنگره درخواست بودجه اضطراری برای تأمین هزینههای جنگ کرد، اما با توجه به محبوبیت پایین این جنگ، احتمال تصویب این درخواست چندان زیاد نیست.
در این خصوص، یکی از مقامات نیروی دریایی آمریکا که در جریان نحوه مقابله این نیرو با کمبود بودجه قرار گرفته است، میگوید که منابع مالی به شیوههای مختلف بین بخشها جابهجا میشوند. او گفت: «پول مربوط به حقوق را برداشتند تا هزینه عملیات اضطراری خارج از کشور را تأمین کنند و بعد با پولی که هنوز خرج نشده بود، دوباره حساب حقوق را پر کردند تا بتوانیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم».
این مشکل در جلسات کنگره نیز مطرح شده است. سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه اخیرا در کمیته تخصیص بودجه سنا گفته است: «به من گفته شده برخی از نیروهای نظامی در کوتاهمدت با چالشهای جدی در زمینه تأمین مالی مواجه هستند.»
داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا در اواسط ماه مه به کنگره هشدار داده بود که فشار مالی از اوایل تابستان نمایان خواهد شد. او گفته بود بودجه سال مالی ۲۰۲۶ هزینههای عملیات نظامی علیه ایران را پیشبینی نکرده و نگران بود که از ماه ژوئیه مجبور شود درباره کاهش یا تغییر رزمایشها و عملیاتهای معمول تصمیم بگیرد تا منابع مالی لازم برای ادامه جنگ را حفظ کند.
در همین حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز برای دریافت بودجه اضطراری از کنگره فشار آورده و هشدار داده که بدون این منابع، ارتش با «کمبودهای حیاتی» مواجه خواهد شد.
هگست هزینه جنگ با ایران را ۳۵.۷ میلیارد دلار اعلام کرده، اما مشخص نیست این رقم کل هزینههای جنگ را شامل میشود یا خیر.
هارلان اولمن، افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و تحلیلگر مسائل دفاعی خاطرنشان کرد که در جنگهای عراق و افغانستان، کنگره آمادگی بیشتری برای تأمین بودجه داشت، زیرا آن جنگها بر اساس یک مصوبه رسمی مجاز شده بودند. اما درباره جنگ فعلی ایران چنین مجوزی از کنگره وجود ندارد. او پرسید: «آیا کنگره موظف است هزینه جنگی را که مجوزش را صادر نکرده، پرداخت کند؟»
این واقعیت که نیروی دریایی آمریکا دستکم در مقطع فعلی با کمبود منابع مالی مواجه شده، میتواند ضربهای به ترامپ باشد. ترامپ بارها از علاقه خود به تئودور روزولت، رئیسجمهور آمریکا در سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹، سخن گفته است؛ رئیسجمهوری که بر گسترش نیروی دریایی آمریکا نظارت داشت و ناوگان موسوم به «ناوگان سفید بزرگ» را به سراسر جهان اعزام کرد.
دولت ترامپ بارها گفته بود که برنامه بلندپروازانهای برای گسترش نیروی دریایی دارد. با این حال و در شرایط کنونی، تأمین هزینه جنگی که پایان مشخصی برای آن دیده نمیشود، به چالش اصلی ترامپ تبدیل شده است.
یک مقام نظامی سابق آمریکایی که اکنون در یک شرکت پیمانکار نیروی دریایی کار میکند و از کمبودهای مالی مطلع است، وضعیت را اینگونه توصیف کرد: «کارشان تمام است؛ تمام سلاحهایشان را شلیک کردهاند، کشتیهایشان را فرسوده و آسیبدیده کردهاند و پولشان هم تمام شده است».
منبع: گاردین