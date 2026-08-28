باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته چهارم لیگ برتر فوتبال با انجام ۶ دیدار امشب در شهرهای مختلف شروع میشود و در حساسترین بازی ها، تیم فوتبال استقلال در اهواز به مصاف تیم فولاد میرود و تیم تراکتور هم میهمان تیم چادرملو اردکان است.
تیم چادر ملو فصل جدید را خوب شروع نکرده و هنوز این تیم بردی به دست نیاورده و بدون گل زده و کسب یک امتیاز در قعر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.
شاگردان سعید اخباری به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تراکتور نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و از انتهای جدول فرار کنند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.
در آن طرف، تیم تراکتور شروع خوبی در لیگ برتر فوتبال داشته است و اکنون بدون گل خورده و سه برد متوالی به علت اختلاف گل کمتر از استقلال در رتبه دوم جدول رده بندی قرار دارد.
سرخپوشان تبریزی به دنبال چهارمین برد متوالی خود در لیگ برتر فوتبال هستند تا به همه ثابت کنند که تیم باثبات و با برنامهای هستند.
تیم چادر ملو تاکنون در لیگ برتر تراکتور را شکست نداده است. بااینحال تراکتور در کویر شب سختی خواهد داشت.
تیم فوتبال پیکان هفته گذشته در دقایق پایانی بازی برابر تیم خیبر خرم آباد توانست اولین برد خود را کسب کند و با ۴ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.
شاگردان ساکت الهامی میخواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر استقلال خوزستان را کسب کنند تا به دومین برد متوالی خود در لیگ برتر فوتبال دست یابند.
در آن طرف، تیم فوتبال استقلال خوزستان شروع خوبی در لیگ برتر فوتبال نداشته و بردی هم کسب نکرده است و با یک امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
آبی پوشان اهوازی که به علت آماده نبودن ورزشگاه غدیر اهواز ۲ بازی قبلی خود را در ورزشگاه پاس قوامین میزبانی کرده بودند، این بار هم در این ورزشگاه به مصاف تیم پیکان میروند و با جو و فضای این استادیوم آشنا هستند. آنها میخواهند دست پر به اهواز برگردند و اولین برد خود را در لیگ برتر به دست آورند.
پنجره نقل و انتقالاتی تیم استقلال خوزستان باز شده است و این تیم اهوازی در روزهای آخر چند بازیکن مدنظر سرمربی را جذب کرد.
این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفتهاند که ۳ برد سهم پیکان و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسید و تیم استقلال خوزستان هم بردی کسب نکرده است.
هر ۲ تیم در شرایط یکسان به مصاف هم میروند و تاکنون فقط یک امتیاز کسب کردند. البته نساجی به دلیل گل خورده کمتر یک پله بالاتر از شمس آذر است و روی پله پانزدهم جدول است.
تیم نساجی مازندران با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم شمس آذر قزوین است، تا اولین برد خود را در لیگ برتر جلوی هواداران خود به دست آورد.
در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین برای اینکه از قعر جدول رهایی یابد محکوم به برد برابر تیم نساجی است، اما این تیم کار سختی جلوی هواداران نساجی پیش رو دارد.
تیم شمس آذر بازی هفته گذشته اش به جنجال کشیده شد و بعد از سوت پایان بازی با آلومینیوم اراک، بازیکنان دو تیم باهم درگیر شدند.
کوروش اژدهاکش بازیکن جدید نساجی مازندران است او بهصورت قرضی از پرسپولیس به این تیم آمده است.
تیم فوتبال آلومینیوم اراک با هدایت پیروز قربانی نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال کسب کرده و با ۷ امتیاز بالاتر از تیم پرسپولیس در رتبه چهارم قرار گرفته است.
شاگردان پیروز قربانی میخواهند ۳ امتیاز بازی خانگی مقابل تیم خیبر خرم آباد را کسب کنند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و از کورس مدعیان قهرمانی عقب نیفتند.
در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد وضعیت خوبی در ابتدای لیگ برتر فوتبال ندارد و فقط ۲ امتیاز کسب کرده و در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.
هواداران خیبر هفته گذشته علیه فراز کمالوند سرمربی خود شعار سر دادند، اما مالک باشگاه از کادر فنی تیمش حمایت صددرصدی انجام داد.
تیم فوتبال سپاهان شروع خوبی در لیگ برتر فوتبال نداشته است و در همان ابتدای بازیها ۲ شکست برابر تیمهای استقلال و تراکتور متحمل شد و با ۳ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.
نتایج ضعیف سپاهان باعث شد که شایعاتی در مورد تغییر سرمربی مطرح شود، اما مدیریت باشگاه این موضوع را تکذیب کرد.
شاگردان محرم نویدکیا برای اینکه به جدول لیگ برگردند محکوم به برد بازی خانگی برابر تیم گل گهر هستند تا به جمع مدعیان قهرمانی ملحق شوند و دل هواداران خود را شاد کنند.
در آن طرف، تیم فوتبال گل گهر سیرجان با ۲ برد و یک تساوی و کسب ۷ امتیاز در رده سوم جدول لیگ برتر قرار گرفته و به نظر میرسد خود را برای حضور قدرتمندانه در آسیا آماده میکند.
تقابل محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی ۲ همبازی سابق در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود و باید دید کدامیک از این بازی سربلند بیرون میآید.
تیم فوتبال استقلال شروع طوفانی در لیگ برتر فوتبال داشته است و ۳ برد متوالی به دست آورده و با ۹ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.
آبی پوشان پایتخت هفته گذشته توانستند برابر سپاهان یکی از رقبای اصلی شان برای کسب قهرمانی پیروز شوند، بنابراین آنها با روحیه بالا به مصاف تیم فولاد خوزستان میروند.
شاگردان سهراب بختیاری زاده میخواهند با بردن فولاد دست پر به تهران برگردند و با پیروزی به استقبال بازی دربی بروند و صدرنشینی خود را در جدول رده بندی تثبیت کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران خونگرم اهواز دارند.
در آن طرف، تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته گذشته در دربی جنوب توانست برد پرگلی برابر تیم صنعت نفت آبادان کسب کند و با ۵ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار دارد.
شاگردان حمید مطهری با حمایت هواداران خونگرم خود میخواهند ترمز استقلال را بکشند، اما آنها با تیم پرانگیزه و جوانی روبهرو هستند.
رامین رضاییان چهره ویژه این بازی است، چرا که این بازیکن مقابل تیم سابقش استقلال بازی میکند. علاوه بر این، رضاییان بعد از درخشش در جام جهانی چند هفتهای به دنبال مشخص کردن تیم خود برای فصل جدید بود که در نهایت این بازیکن با استقلال به خاطر رقم قرارداد به توافق نرسید و از این تیم جدا شد و تصمیم گرفت به تیمی بازگردد که در فصل گذشته او را احیا کرد و باعث درخشش و رسیدنش به ترکیب فیکس تیم ملی شد.
به هر حال رضاییان انگیزه زیادی برای رویارویی با تیم سابقش استقلال دارد و این بازیکن میخواهد نشان بدهد که آبی پوشان به راحتی او را از دست دادند.
فولاد و استقلال تا به حال ۶۸ بار با یکدیگر روبهرو شدهاند که ۳۳ برد سهم آبیپوشان، ۱۶ پیروزی سهم قرمزهای اهواز و ۱۹ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
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