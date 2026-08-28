باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا رجبی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی این تیم برابر تیم فولاد در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: واقعیت فوتبال ما زیاد جالب نیست، اما به هر شکل بازی‌ها دارد انجام می‌شود. تیم استقلال هم تا الان خوب نتیجه گرفته است، اما این تیم خیلی کار دارد و مطمئنا در آینده برایش مشکلاتی پیش می‌آید.

بازی با فولاد محک جدی برای استقلال است

او افزود: البته بازی با فولاد می‌تواند محک جدی برای استقلال باشد و باید دید آن‌ها به چه صورت از سد این تیم اهوازی عبور می‌کنند. بازی سختی است و فولاد تیم سابقه داری است و بازیکنان خوبی دارد. به نظرم این بازی نسبت به دیدار‌های قبلی استقلال سخت‌تر است، اما حالا باید دید در جریان بازی چه اتفاقی می‌افتد.

استقلال با این سبک بازی به مشکل برخورد می کند

رجبی گفت: اصلا فوتبال به معنای تشخیص، تغییر و بهبود در جریان بازی است. شما می‌بینید که نوع تمرینات در دنیا یک شکل است، اما آنچه که تیم‌ها را شاخص می‌کند مربیانشان هستند که باید در جریان بازی این تشخیص، تغییر و بهبود را ایجاد کنند. ان شا الله این اتفاق بیفتد. البته فکر نکنم که سرمربی استقلال افرادی در کنارش داشته باشد تا بتوانند کمک کنند، چون استقلال با این سبک بازی که من دیدم، شرایط سختی را پیش رو دارد. البته فوتبال خیلی ضعیف شده است و تیم‌ها در جریان جنگ و مسائل روحی و روانی و نداشتن تمرینات منسجم دچار افت شدند. امیدوارم شرایط آرام شود و این لیگ ادامه پیدا کند تا فوتبال بهتر شود. فوتبال زیاد به دل نمی‌نشیند و تماشاگر پسند نیست.

سازه های دفاعی برگ برنده بازی استقلال و فولاد است

پیشکسوت استقلال درباره اینکه برگ برنده بازی استقلال و فولاد را در چه چیزی می‌داند، بیان کرد: به نظرم هر تیمی که بتواند سازه‌های دفاعی خود را منسجم کند در آن صورت موفق می‌شود. همچنین ۲ تیم به زمین مسابقه می‌آیند که نبازند به همین خاطر این موضوع قدرت ریسک را می‌گیرد. اگر در فوتبال ریسک نباشد، زیبایی آن چنانی ندارد. من تقریبا اگر بخواهم براساس تجربیاتم نظر بدهم، ۹۰ درصد این بازی را مساوی می‌دانم.

در کجای دنیا آن قدر پنجره نقل و انتقالاتی باز و بسته می‌شود

او درباره اینکه عملکرد تاجرنیا در زمان بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال را چطور می‌بیند، گفت: فوتبال ما سال هاست که به این صورت است و هم پول و هم آبرویمان را می‌دهیم. کجای دنیا این مسائل را مشاهده می‌کنید که پنجره نقل و انتقالاتی یک تیم هر بار باز و بسته شود. من نمی‌دانم نهاد‌های نظارتی چرا به این مسئله ورود نمی‌کنند. باشگاه استقلال دولتی هست و باید نظارتی کنند. مثلا هلدینگ خلیج فارس حامی مالی استقلال است و اینها وارث قبلی‌ها هستند و یک جایی باید این مسئله حل و تمام شود. تاجرنیا نمی‌تواند کاری کند. به نظرم باید بنشینند و هم اندیشی کنند تا یک بار برای همیشه مسئله پنجره بسته را حل کنند و در آینده اجازه شکایت به بازیکنی را ندهند.

فوتبالمان دست نااهلان و دلالان است

رجبی تصریح کرد: مشکل ما موقع قرارداد بستن است و متاسفانه ایجنت‌ها در باشگاه‌ها همین طور نان می‌خورند و آنها می‌آیند قرارداد را می‌بندند و درصد خود را می‌گیرند و بعضی از بازیکنان هم درپیت در می‌آید. در این چند سال بازیکنان خارجی به تیم‌ها کمک نکردند. الان ما در استقلال بازیکنانی مثل قلی زاده و رزاق نیا را داریم، اما فوتبالمان دست نااهلان و دلالان است. ایجنت در تمام دنیا هست، اما فوتبال ما در اختیار دلالان هست که منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. متاسفانه باشگاه‌ها به علت زد و بند‌هایی که دارند از دلالان تمکین می‌کنند. الان تاجرنیا آمده و جلوی این داستان‌ها را گرفته است، اما به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. ساختار یارگیری و ایجنت‌ها در ایران هیچ پشتوانه عقلانی ندارد و رفاقتی است. مثلا من مدیرعامل می‌شوم و با یک ایجنت رفیق هستم و به او می‌گویم که ۳ بازیکن می‌خواهم و او هم به خدمت می‌گیرد.

زمان ایجاد تیم های مختلف در استقلال نبود

او خاطر نشان کرد: فوتبال ما به قهقرا می‌رود، چون مادامی که باشگاه‌ها کمیته فنی قوی نداشته باشند و این کمیته فنی تمکین مالی نشود و از فیلتر کمیته فنی عبور نکند، همین اتفاقات خواهد افتاد و همین طور ادامه خواهد یافت. من دیدم که یک اجنت با چند پیشکسوت دوست هست و همان جا فهمیدم که چه خبر است. اینها آن قدر نفوذ کردند که می‌توانند چند پیشکسوت را بخرند. به نظرم ایجاد تیم‌های متفاوت زیاد در استقلال زمانش نبود و باید به مرور انجام می‌شد. هر چقدر شما تیم‌ها را افزایش بدهید فقط مردم تیم شماره یک استقلال را می‌بینند. من نمی‌گویم که دایره شعاع ورزشی را بزرگ کردن بد است، اما زمانش باید مناسب باشد. الان می‌بینید که تیم استقلال درگیری زیادی دارد و پنجره اش هم بسته است و فشار زیادی هم تاجرنیا دارد تحمل می‌کند و نمی‌دانم این سیاست از کجا شروع شد، اما می‌شد قطره چکانی این کار صورت بگیرد. همچنین این امکان وجود داشت که تیم را به یک باشگاه بزرگ با برنامه ریزی درست تبدیل کرد. هواداران استقلال منتظرند پنجره نقل و انتقالاتی باز شود.